El Gobierno de Santa Fe puso en marcha los trabajos de recuperación de la Ruta Nacional A012, menos de un día después de firmar con Nación el convenio que transfiere su administración a la Provincia por un período de 20 años.

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó la firma del acta de inicio de las obras, que demandarán una inversión provincial de 4.300 millones de pesos. La primera etapa contempla tareas de bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias.

Los trabajos comenzarán en la intersección de la A012 con la Ruta Nacional 34 y estarán a cargo de la empresa Pose. El plazo estimado de ejecución será de entre seis y siete meses.

Durante el acto, Pullaro sostuvo que la Provincia decidió avanzar ante el deterioro de una arteria que hasta ahora se encontraba bajo jurisdicción nacional.

“Podríamos habernos quedado en el reclamo o la queja, porque la ruta es de jurisdicción nacional. Sin embargo, entendimos que la única manera de resolver el problema era que nos transfirieran la ruta para hacernos cargo de la reparación y la infraestructura”, afirmó.

El mandatario provincial señaló que la intervención forma parte de una planificación destinada a mejorar los accesos a los puertos y reducir los costos logísticos del sector productivo.

“Hay un Gobierno que vino a hacerse cargo y resolver un problema estructural que, cuando se repare, permitirá a la producción y a la logística reducir costos, producir más y generar empleo”, expresó Pullaro.

Una ruta estratégica para la producción

La Ruta A012 es una de las principales vías utilizadas por el transporte de cargas que se dirige hacia las terminales portuarias del Gran Rosario.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, indicó que aproximadamente el 70% de los camiones que circulan por ese corredor provienen de otras provincias.

Enrico destacó que la administración provincial permitirá desarrollar una planificación integral del sistema vial vinculado con los accesos portuarios.

Desde el sector privado, el presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Pablo Bortolato, valoró la articulación entre el Estado y las entidades productivas para avanzar en una obra considerada estratégica para la economía santafesina.

Por su parte, el intendente de Ibarlucea, Jorge Massón, remarcó la importancia de la ruta para la salida de la producción provincial y nacional.

El intendente de Roldán, Daniel Escalante, sostuvo que la recuperación del corredor permitirá mejorar la circulación, la comunicación entre las localidades y la seguridad vial.

Nuevas intervenciones previstas

Además de las reparaciones iniciales, la Provincia proyecta otras dos obras sobre el corredor.

Una de ellas será la construcción de una rotonda en la intersección de la Ruta Provincial 25 y la A012, incluida dentro de la segunda etapa del denominado Camino de la Cremería.

También se retomará el proyecto de una nueva rotonda en el cruce con la antigua traza de la Ruta Nacional 9. La iniciativa será revisada por los equipos técnicos provinciales antes de iniciar el proceso de licitación.

Las autoridades provinciales consideran que las obras permitirán mejorar la seguridad vial y ordenar el tránsito pesado en uno de los sectores más importantes para el traslado de la producción hacia los puertos santafesinos.