Más de 40 mujeres comenzaron un curso gratuito de peinados en Villa Cañás

La capacitación se desarrolla en el Centro Cultural y busca brindar conocimientos prácticos que puedan facilitar la inserción laboral y la creación de emprendimientos.
Villa Cañás23/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

Más de 40 vecinas de Villa Cañás comenzaron a participar del curso gratuito “Peinados y algo más”, una propuesta de capacitación impulsada por el municipio.752782129_1035437738971253_2092928666870625575_n

Las clases están a cargo de la peluquera Luciana Olivera y se dictan en las instalaciones del Centro Cultural. Durante los encuentros, las participantes incorporan conocimientos sobre diferentes técnicas de peinados y otras prácticas vinculadas al oficio.753145753_2132485047311041_2657481154418979358_n

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las habilidades de las asistentes y ofrecer herramientas que puedan ser utilizadas tanto para acceder a oportunidades laborales como para desarrollar emprendimientos propios.

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El curso fue organizado por la Dirección de Producción y Empleo, junto con la Secretaría de Acción Social y el Área de Igualdad, Género y Diversidad.753702692_1401044551941918_2117543257547339048_n

En el comienzo de la capacitación estuvieron presentes el intendente Norberto Gizzi; la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri; el secretario de Economía, Oscar Caffa; y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera.

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