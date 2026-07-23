Más de 40 vecinas de Villa Cañás comenzaron a participar del curso gratuito “Peinados y algo más”, una propuesta de capacitación impulsada por el municipio.

Las clases están a cargo de la peluquera Luciana Olivera y se dictan en las instalaciones del Centro Cultural. Durante los encuentros, las participantes incorporan conocimientos sobre diferentes técnicas de peinados y otras prácticas vinculadas al oficio.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer las habilidades de las asistentes y ofrecer herramientas que puedan ser utilizadas tanto para acceder a oportunidades laborales como para desarrollar emprendimientos propios.

El curso fue organizado por la Dirección de Producción y Empleo, junto con la Secretaría de Acción Social y el Área de Igualdad, Género y Diversidad.

En el comienzo de la capacitación estuvieron presentes el intendente Norberto Gizzi; la secretaria de Acción Social, Liliana Merciadri; el secretario de Economía, Oscar Caffa; y la directora de Producción y Empleo, Patricia Cabrera.