La vocera del Gobierno de Santa Fe, Virginia Coudannes, defendió las propuestas salariales presentadas a los gremios estatales y aseguró que la Provincia mantiene una política de recomposición de los ingresos en un escenario económico nacional complejo.

La funcionaria se refirió a las reuniones paritarias iniciadas con los representantes de la administración central y el sector docente, a las que se sumó el encuentro con los gremios de la salud.

Según explicó, las negociaciones se desarrollan “con datos sobre la mesa” y contemplan incrementos, mínimos garantizados y mecanismos destinados a compensar posibles diferencias salariales registradas durante el primer semestre.

Para los trabajadores de la administración central, el Gobierno provincial presentó una propuesta con aumentos de hasta el 15,5 % y una suba anual estimada en el 36 %.

También asumió el compromiso de recomponer los salarios de quienes hayan recibido durante el primer semestre un incremento inferior al 17,1 %, de acuerdo con lo informado por Coudannes.

En el caso del sector docente, la vocera señaló que la propuesta contempla una mejora del 15 % para el segundo semestre, incluyendo el Fondo Provincial de Capacitación Docente y los mínimos garantizados.

De acuerdo con las estimaciones oficiales, un maestro de nivel primario sin antigüedad, con una carga de 25 horas semanales, percibiría más de 1.500.000 pesos en diciembre. Para ese cargo, el aumento anual llegaría al 49 %.

“Nuestra política es de recomposición salarial desde que asumimos la gestión”, sostuvo Coudannes.

La vocera afirmó que Santa Fe continúa desarrollando negociaciones semestrales con los sindicatos y evaluando la evolución de la inflación. También destacó la continuidad del diálogo con los representantes de los trabajadores públicos.

La Provincia asumirá la A012

Coudannes también adelantó que el gobernador Maximiliano Pullaro firmará un convenio con el Gobierno nacional para que Santa Fe se haga cargo del mantenimiento y la recuperación de la Ruta Nacional A012.

El corredor tiene una extensión aproximada de 67 kilómetros y es considerado estratégico para el transporte de la producción. Según indicó la funcionaria, el 30 % de los camiones que circulan por la traza son santafesinos, mientras que el resto pertenece a otras provincias.

La vocera reconoció que la ruta presenta un deterioro profundo y aseguró que el acuerdo permitirá que Santa Fe asuma durante 20 años su mantenimiento, puesta en valor y mejora continua.

De acuerdo con el cronograma anunciado, las máquinas comenzarían a trabajar este jueves.

El plan contempla reparaciones de hormigón, sellado de fisuras, mantenimiento de banquinas, reposición de luminarias, pintura vial, nueva cartelería, desmalezamiento y mejoras en la señalización.

También se proyectan dos nuevas rotondas: una en el cruce con la Ruta Provincial 25 y otra en la intersección con la antigua Ruta Nacional 9.

Coudannes valoró el acuerdo alcanzado con Nación y sostuvo que la intervención no podía seguir esperando debido al estado del corredor y su importancia para la actividad productiva.

Preparativos ante El Niño

La funcionaria informó además que el Gobierno provincial continúa trabajando en medidas preventivas ante la posible llegada del fenómeno de El Niño.

En las últimas semanas se realizaron encuentros con autoridades municipales y comunales para analizar la situación de cada región y coordinar acciones.

La Provincia también suscribió convenios con gobiernos locales para financiar tareas de limpieza de canales, construcción y mantenimiento de defensas, reservorios y otras obras destinadas a reducir el impacto de eventuales lluvias intensas.