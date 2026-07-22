El Gobierno de Santa Fe presentó a los gremios docentes una propuesta salarial para el segundo semestre de 2026 que contempla un aumento promedio del 15 % entre julio y diciembre.

La oferta mantiene como base el esquema presentado para los trabajadores de la administración central, aunque incorpora componentes propios del sistema educativo, como los mínimos garantizados, el Fondo Provincial de Capacitación Docente, conocido como Fopcid, y mejoras destinadas a determinados cargos.

Según la información difundida por la Provincia, un maestro de grado con 25 horas semanales y sin antigüedad cobraría $1.406.623 durante julio. La cifra representa un aumento del 6,25 % respecto de junio.

Para diciembre, el salario mínimo garantizado para ese mismo cargo alcanzaría los $1.517.481, con un incremento acumulado del 14,62 % durante el segundo semestre.

Desde el Ejecutivo provincial señalaron que, al comparar los salarios de diciembre de 2026 con los de diciembre de 2025, el incremento anual promedio llegaría al 49 %. En el caso de un maestro de grado con jornada extendida y sin antigüedad, la mejora anual también sería cercana a ese porcentaje.

Mejoras para directivos y supervisores

La propuesta incluye una actualización de 20 puntos porcentuales en el suplemento por Responsabilidad Jerárquica destinado a cargos directivos y en el adicional no bonificable que reciben los supervisores.

El incremento se aplicaría en dos etapas: diez puntos desde julio y otros diez a partir de octubre.

El Gobierno provincial sostuvo que la medida busca reconocer las responsabilidades vinculadas con la conducción y supervisión de los establecimientos educativos.

Licencias por embarazo y enfermedades oncológicas

Otro de los puntos incorporados es la creación de una asignación especial adicional de Iapos, equivalente al incentivo por asistencia.

El beneficio estaría destinado a docentes que se encuentren con licencia por embarazo o que atraviesen tratamientos por enfermedades oncológicas.

Hasta ahora, esas licencias podían provocar la pérdida del incentivo por asistencia. Con la nueva asignación, la Provincia busca garantizar que los trabajadores comprendidos en esas situaciones mantengan ese ingreso.

La explicación del Gobierno

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, afirmó que la oferta fue elaborada sobre la base de la política salarial establecida para la administración central, pero adaptada a las características del sistema educativo.

“Con esta propuesta iniciamos el segundo semestre del tercer año de gestión procurando armonizar tres objetivos que para este Gobierno son irrenunciables: que los salarios de los trabajadores públicos le ganen a la inflación, que los santafesinos reciban cada vez mejores servicios y que el proceso de inversión pública que lleva adelante la Provincia no se detenga”, expresó.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, indicó que la propuesta salarial forma parte de una política destinada a fortalecer la educación pública y jerarquizar la tarea docente.

“Nuestro compromiso no se limita a discutir salarios. Venimos impulsando concursos, titularizaciones, formación gratuita, mejoras en las condiciones laborales y ahora incorporamos una medida que acompaña especialmente a quienes atraviesan situaciones de embarazo o enfermedades oncológicas”, señaló.

La secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, también destacó la creación de la asignación especial para quienes no pueden cumplir con la asistencia debido a una licencia por embarazo o por tratamientos oncológicos.

La propuesta fue presentada durante la negociación paritaria y ahora deberá ser analizada por las organizaciones gremiales. La información oficial no precisa si los sindicatos aceptaron la oferta o si solicitarán modificaciones.