Boca recibirá este jueves a O’Higgins de Chile por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana, en un partido que marcará el debut oficial de Álvaro Montero y el regreso de Sebastián Villa con la camiseta azul y oro.

De acuerdo con el equipo ensayado por Rodolfo Arruabarrena, los dos colombianos serán titulares en La Bombonera. La formación definitiva será confirmada antes del encuentro.

Montero, de 31 años, ocupará el arco en lugar de Leandro Brey, pocos días después de haberse incorporado al plantel. El arquero llega luego de su paso por Vélez y de integrar la selección colombiana que disputó el Mundial de 2026.

Boca acordó su contratación por una cifra cercana a los cuatro millones de dólares por la totalidad de su ficha. Su llegada busca reforzar un puesto que el cuerpo técnico consideraba prioritario tras la lesión sufrida por Agustín Marchesín durante el semestre anterior.

“Sabemos la grandeza que tiene el club”, expresó Montero durante una entrevista concedida después de su incorporación.

Villa, por su parte, comenzará su segundo ciclo en Boca luego de tres años. El delantero recuperó protagonismo en Independiente Rivadavia, donde fue campeón de la Copa Argentina, y regresó al club mediante una operación estimada en 6,5 millones de dólares.

Su vuelta generó repercusiones debido a la manera en la que finalizó su anterior etapa en la institución, marcada por diferencias con la dirigencia y conflictos judiciales relacionados con denuncias por violencia de género.

Juan Román Riquelme defendió la decisión de reincorporarlo y sostuvo que “todos merecemos una segunda oportunidad y cumple con todas las condiciones para jugar en este club”.

El tercer refuerzo del mercado de pases, Leandro Lozano, no estará disponible para el partido debido a una molestia física. El futbolista ya había tenido su estreno durante la Copa Argentina.

Boca buscará conseguir una ventaja como local antes del encuentro de vuelta y avanzar en una competencia internacional que aparece como uno de los principales objetivos del segundo semestre.