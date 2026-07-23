María Teresa realizó el primer encuentro anual del Consejo de las Infancias
La localidad de María Teresa llevó adelante el primer encuentro del año del Consejo de las Infancias, un espacio creado para incorporar la mirada de niñas y niños en el análisis de diferentes temas comunitarios.
La actividad reunió a representantes de la Escuela Primaria Elisa Alvear de Bosch N.º 6225, la Escuela Especial N.º 2125 y la Escuela Brigadier Balcarce, de La Barrancosa.
Durante la jornada, los participantes compartieron propuestas, inquietudes e ideas vinculadas con los espacios que recorren, utilizan y disfrutan diariamente en María Teresa.
El Consejo de las Infancias busca generar instancias de escucha y participación para que las opiniones de los más chicos también puedan ser consideradas al momento de pensar acciones y proyectos para la comunidad.
Desde la organización anticiparon que próximamente se brindarán más detalles sobre los temas abordados y las propuestas que surgieron durante este primer encuentro.