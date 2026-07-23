La localidad de María Teresa llevó adelante el primer encuentro del año del Consejo de las Infancias, un espacio creado para incorporar la mirada de niñas y niños en el análisis de diferentes temas comunitarios.

La actividad reunió a representantes de la Escuela Primaria Elisa Alvear de Bosch N.º 6225, la Escuela Especial N.º 2125 y la Escuela Brigadier Balcarce, de La Barrancosa.

Durante la jornada, los participantes compartieron propuestas, inquietudes e ideas vinculadas con los espacios que recorren, utilizan y disfrutan diariamente en María Teresa.

El Consejo de las Infancias busca generar instancias de escucha y participación para que las opiniones de los más chicos también puedan ser consideradas al momento de pensar acciones y proyectos para la comunidad.

Desde la organización anticiparon que próximamente se brindarán más detalles sobre los temas abordados y las propuestas que surgieron durante este primer encuentro.