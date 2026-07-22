El Gobierno de Santa Fe abrió las diez ofertas económicas presentadas para ejecutar la reconstrucción integral de un tramo de 38,6 kilómetros de la Ruta Provincial 39, en el departamento San Justo.

La intervención abarcará el sector ubicado entre el puente sobre el Arroyo Saladillo Amargo y el Río Salado, atravesando las localidades de Colonia Dolores, Gobernador Crespo y La Penca y Caraguatá.

El proyecto también contempla la construcción de una rotonda en la intersección con la Ruta Nacional 11, considerada uno de los puntos de mayor riesgo vial de la zona.

La apertura de las propuestas económicas se realizó en la sede de la Dirección Provincial de Vialidad. El primer sobre, que contenía la documentación técnica, había sido abierto el 9 de junio en Gobernador Crespo.

Del acto participaron el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el administrador general de Vialidad Provincial, Pablo Seghezzo; los subadministradores Sergio Cardozo y Benjamín Gianetti; y el senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla.

Reconstrucción desde la base

Desde Vialidad Provincial explicaron que no se tratará de una reparación superficial, sino de una reconstrucción completa desde la subrasante.

La obra prevé el ensanche de la calzada hasta alcanzar los 7,30 metros, la pavimentación de banquinas y la utilización de diferentes paquetes estructurales, de acuerdo con las condiciones de cada sector.

También se realizarán trabajos de readecuación de alcantarillas, colocación de iluminación LED en accesos y enlaces, instalación de defensas metálicas y renovación de la señalización vial.

“Son 38,6 kilómetros de reconstrucción integral desde la subrasante, con ensanche de calzada a 7,30 metros, banquinas pavimentadas y una rotonda nueva en el enlace con la Ruta Nacional N° 11”, señaló Seghezzo.

Las propuestas económicas

La oferta más baja fue presentada por Pelque SA, por $54.859 millones, mientras que la propuesta más elevada correspondió a Pablo Federico e Hijos SA, por $71.438 millones.

Las diez ofertas fueron las siguientes:

CPC SA: $57.061 millones.

Rovial SA: $55.981 millones.

Rovella Carranza SA: $65.935 millones.

José Eleuterio Pitón SA: $61.250 millones.

Coingsa SA: $57.700 millones.

Pelque SA: $54.859 millones.

Laromet SA: $64.319 millones.

Pablo Federico e Hijos SA: $71.438 millones.

Vial Agro SA: $59.029 millones.

UTE Rava SA de Construcciones, Obring SA y Pietroboni SA: $58.746 millones.

Las propuestas deberán ser evaluadas por los organismos técnicos provinciales antes de avanzar con la adjudicación. Hasta el momento, no se informó qué empresa quedará a cargo de los trabajos.

Otras intervenciones sobre la Ruta 39

La licitación forma parte de un conjunto de obras que la Provincia desarrolla sobre la Ruta Provincial 39, que atraviesa los departamentos San Cristóbal, San Justo y San Javier.

En el acceso al puente sobre el Río Salado, los trabajos de recomposición de taludes y reconstrucción de la calzada presentan un avance informado del 45 %.

Además, en el departamento San Cristóbal fue finalizada la repavimentación del tramo comprendido entre la Ruta Provincial 92s y el Río Salado.