River iniciará su participación en el Torneo Clausura frente a Barracas Central con una ausencia importante en el banco de suplentes. Eduardo Coudet no podrá dirigir al equipo debido a una sanción disciplinaria que recibió tras la final del Torneo Apertura ante Belgrano.

El entrenador fue expulsado luego de protestar de manera reiterada contra el árbitro Yael Falcón Pérez. Como consecuencia, recibió una suspensión de dos fechas que todavía se encuentra vigente.

Al tratarse de una sanción superior a un partido, River no puede reemplazarla mediante el pago de una multa. De esta manera, Coudet no estaría habilitado para ocupar el banco durante el encuentro correspondiente a la primera fecha del campeonato.

La única posibilidad de que el entrenador pueda dirigir dependería de una eventual amnistía de la Asociación del Fútbol Argentino para jugadores y cuerpos técnicos que arrastran sanciones del torneo anterior. Hasta el momento, esa medida no fue confirmada.

En caso de mantenerse la suspensión, Ariel Broggi quedaría al frente del equipo ante Barracas. El exentrenador de Gimnasia de Mendoza se incorporó recientemente al cuerpo técnico de Coudet como ayudante de campo.

Broggi ya acompañó al Chacho durante sus ciclos en Racing, Internacional de Porto Alegre, Celta de Vigo y Atlético Mineiro.

Aunque no pueda permanecer en el banco, Coudet podrá asistir al estadio Monumental y seguir el partido desde otro sector.

El posible equipo de River

El conjunto titular sería similar al que quedó eliminado de la Copa Argentina ante Aldosivi. Santiago Beltrán continuaría en el arco, mientras que Gonzalo Montiel y Nicolás Otamendi ingresarían en la defensa.

La línea defensiva se completaría con Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña. En el mediocampo podrían continuar Aníbal Moreno, Fausto Vera, Juan Cruz Meza y Tomás Galván.

En ataque, Facundo Colidio tendría un lugar asegurado y su acompañante saldría entre Rafael Santos Borré y Joaquín Freitas.