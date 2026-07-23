El mercado inmobiliario de Villa Cañás atraviesa un escenario marcado por la escasa disponibilidad de viviendas para alquilar y una demanda que continúa creciendo, principalmente entre familias y trabajadores que llegan desde otras localidades.

Así lo explicó María Eugenia Cortés, martillera pública y corredora inmobiliaria de la firma Cortés Batani, durante una entrevista en el programa Mano a Mano.

Según indicó, actualmente existe una amplia oferta de propiedades en venta y una demanda que comenzó a mostrar mayor movimiento. Sin embargo, la situación es diferente en el mercado de los alquileres.

“Oferta hay muy poco y la demanda es enorme”, señaló Cortés. También explicó que las viviendas que quedan disponibles suelen volver a ocuparse en poco tiempo.

La entrevistada mencionó como ejemplo la reciente entrega de más de 40 viviendas en Villa Cañás. Aunque inicialmente se esperaba que varias casas quedaran libres, las propiedades fueron alquiladas nuevamente de manera casi inmediata.

Las casas de dos dormitorios son las más buscadas

Las viviendas de dos dormitorios concentran la mayor parte de las consultas realizadas por familias. Incluso cuando el grupo familiar es numeroso, muchas personas optan por este tipo de propiedades para reducir el costo mensual.

Cortés explicó que los alquileres representan una parte importante de los ingresos de los trabajadores. En algunos casos, el monto mensual puede equivaler al 60% o 70% de un salario.

También existe una demanda sostenida de departamentos y casas de un dormitorio. Estas propiedades suelen ser solicitadas por personas que llegan a Villa Cañás por motivos laborales y necesitan instalarse de manera individual o temporal.

Alquileres de hasta 650.000 pesos

De acuerdo con los valores mencionados durante la entrevista, alquilar una casa de dos dormitorios en Villa Cañás cuesta actualmente entre 550.000 y 650.000 pesos mensuales.

El precio final depende de las condiciones de la vivienda, el estado de conservación, la ubicación, los servicios disponibles y si el sector cuenta con calles pavimentadas.

También influye el barrio en el que se encuentra la propiedad. Cortés señaló que históricamente existió una mayor demanda en el sector céntrico, aunque destacó el crecimiento urbano registrado en los barrios ubicados del otro lado de las vías ferroviarias.

“Se ha hecho otra ciudad. Creció muchísimo”, expresó.

Pocas consultas para construir

La demanda de terrenos destinados a nuevas construcciones se encuentra más frenada. La principal dificultad es la falta de opciones de financiamiento específicas para edificar una vivienda desde cero.

En este contexto, Cortés destacó la aparición de los Créditos Nido, una línea impulsada en la provincia de Santa Fe que contempla tanto la compra como la construcción de viviendas.

También existen créditos hipotecarios ofrecidos por diferentes entidades bancarias, aunque las condiciones dependen de los ingresos de cada solicitante, el valor de la propiedad y la evaluación crediticia.

La corredora inmobiliaria recomendó que las personas interesadas se acerquen a los bancos, presenten sus recibos de sueldo y consulten las alternativas disponibles.

Un momento favorable para comprar

Según el análisis de la entrevistada, los valores actuales de las propiedades generan oportunidades para quienes tienen capacidad de ahorro o pueden acceder a un crédito.

“Hoy es bueno comprar”, sostuvo Cortés, quien consideró que el valor de algunas viviendas se encuentra relativamente bajo en comparación con otros bienes, como vehículos de alta gama.

Además de los préstamos bancarios, algunas operaciones pueden concretarse mediante acuerdos de financiación directa entre propietarios y compradores.

La diferencia entre corredor y agente inmobiliario

Durante la entrevista, Cortés también explicó las diferencias entre un corredor inmobiliario y un agente o asesor.

El corredor inmobiliario cuenta con título y matrícula profesional, lo que lo habilita para intervenir en operaciones de compraventa y alquiler. El martillero público, además, puede realizar subastas públicas o privadas.

En cambio, los agentes o asesores inmobiliarios trabajan bajo la supervisión y responsabilidad de un corredor matriculado. Habitualmente se encargan de recibir consultas, mostrar propiedades y brindar información inicial, mientras que la negociación y el cierre de la operación quedan en manos del profesional responsable.

Cortés recomendó que antes de comprar, vender o alquilar una propiedad, las personas verifiquen que la operación esté acompañada por profesionales matriculados.

La firma familiar está integrada por María Eugenia Cortés, Juan Ignacio Cortés y Susana. La empresa cuenta con oficinas en Villa Cañás y Teodelina, y también interviene en operaciones urbanas y rurales en Santa Fe y Buenos Aires.