El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este jueves la firma de 71 convenios destinados a construir 82 nuevas aulas en establecimientos educativos distribuidos en los 19 departamentos de Santa Fe.

La iniciativa forma parte del programa Mil Aulas y prevé que el Gobierno Provincial aporte la totalidad de los recursos, mientras que los municipios y comunas tendrán a su cargo la ejecución de los trabajos.

El acto se realizó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, con la participación de autoridades provinciales, representantes de gobiernos locales, legisladores, directivos y docentes.

“Entendimos que, si pedíamos un esfuerzo importante a la comunidad educativa, teníamos que acompañarlo con una fuerte inversión pública”, expresó Pullaro.

Según detalló el mandatario, el plan provincial de infraestructura educativa incluye obras financiadas mediante el Fondo de Atención para Necesidades Inmediatas, refacciones integrales, construcción de nuevos edificios y ampliaciones mediante el programa Mil Aulas.

Desde el Gobierno santafesino indicaron que ya se concretaron alrededor de 13.000 intervenciones edilicias en más de 2.400 escuelas. También se encuentran en marcha diez refacciones integrales y la construcción de 61 edificios escolares, de los cuales más de la mitad ya fueron terminados.

Con esta nueva etapa, el programa Mil Aulas proyecta alcanzar las 730 aulas construidas o en proceso de ejecución. De acuerdo con las estimaciones oficiales, las ampliaciones beneficiarán a cerca de 18.000 estudiantes y mejorarán las condiciones laborales de aproximadamente 1.000 docentes.

“Recorriendo las escuelas advertimos la enorme demanda de espacios”, señaló Pullaro al explicar el origen del programa.

Resultados educativos

Durante la actividad, el gobernador también vinculó las obras de infraestructura con los resultados obtenidos mediante el Plan Raíz, una política destinada a mejorar los niveles de lectura en las escuelas santafesinas.

Según los datos presentados por la Provincia, las evaluaciones de fluidez lectora registraron una mejora del 23 %. Además, Santa Fe habría avanzado siete posiciones en las últimas pruebas Aprender, en comparación con los resultados de dos años atrás.

“Este logro pertenece a toda la comunidad educativa. Es el resultado del compromiso de docentes, directivos y equipos escolares de toda la provincia”, sostuvo Pullaro.

Por su parte, el ministro de Educación, José Goity, aseguró que los programas de infraestructura continuarán durante la actual gestión.

“Los programas Mil Aulas y de Infraestructura llegaron para quedarse. Los vamos a sostener mientras tengamos la responsabilidad de gobernar. No son una promesa: son una realidad”, afirmó.

La secretaria general del Ministerio de Educación, María Martín, destacó que las mejoras edilicias forman parte de una política más amplia destinada a fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje en las escuelas públicas de Santa Fe.