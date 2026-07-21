Los gobiernos de Santa Fe y San Juan firmaron un convenio destinado a fortalecer la logística de la minería argentina y evaluar la utilización de los puertos santafesinos para exportar parte de la producción minera sanjuanina.

La iniciativa apunta principalmente al traslado de cobre y otros minerales mediante la Hidrovía Paraná-Paraguay, como alternativa a las terminales portuarias de Chile, utilizadas actualmente por gran parte de la producción minera del oeste argentino.

Desde el Gobierno santafesino señalaron que la provincia cuenta con infraestructura portuaria, capacidad industrial y empresas especializadas que podrían incorporarse a los nuevos proyectos mineros.

“La decisión del gobernador Maximiliano Pullaro fue salir a buscar nuevos mercados y expandir las fronteras productivas de Santa Fe. Tenemos la industria, la logística y las empresas para acompañar la escala de la nueva minería argentina”, indicaron desde el Ejecutivo provincial.

Por su parte, el ministro de Producción, Trabajo e Innovación de San Juan, Gustavo Fernández, destacó el rol logístico de Santa Fe dentro de la estrategia nacional.

“Santa Fe ocupa un lugar clave en la estrategia logística nacional. Es la única provincia que tiene puertos para sacar cobre por Argentina”, sostuvo el funcionario.

Una empresa santafesina realizará obras en el Proyecto Vicuña

En paralelo al acuerdo entre ambas provincias, la empresa santafesina RAFA S.A. fue adjudicada, como parte de un consorcio internacional, para ejecutar trabajos en el Proyecto Vicuña, uno de los principales desarrollos mineros previstos en San Juan.

La firma posee talleres en Capitán Bermúdez y Ricardone y cuenta con más de 30 años de experiencia en ingeniería, fabricación y montaje de plantas industriales.

Los trabajos adjudicados incluyen movimiento de suelos, fundaciones estructurales, montaje e instalaciones operativas para una parte del campamento minero.

RAFA S.A. también desarrolla estructuras metálicas y cañerías prefabricadas para empresas vinculadas con los sectores energético, petrolero y gasífero.

Una inversión estimada en 7.100 millones de dólares

El Proyecto Vicuña es impulsado por las compañías Lundin Mining y BHP en la provincia de San Juan. Según las estimaciones difundidas por las empresas, contempla una inversión inicial de 7.100 millones de dólares.

El emprendimiento tendría una vida útil superior a los 25 años y una producción proyectada de aproximadamente 395.000 toneladas anuales de cobre, además de oro y plata.

De acuerdo con la información oficial, más del 95 por ciento de las personas que actualmente trabajan en el proyecto son argentinas.

Integración industrial y logística

El convenio firmado entre Santa Fe y San Juan busca avanzar en dos áreas. Por un lado, desarrollar un circuito logístico que permita transportar parte de la producción minera hacia los puertos ubicados sobre el río Paraná.

Por otro, incorporar empresas santafesinas como proveedoras de estructuras, maquinaria, ingeniería, componentes industriales y diferentes servicios vinculados con la actividad.

Santa Fe cuenta con más de 6.400 empresas industriales y una amplia experiencia en sectores como energía, petróleo, gas, metalmecánica y fabricación de equipamiento.

La posible incorporación de los puertos santafesinos podría aumentar el movimiento de cargas, generar nuevas inversiones y ampliar las oportunidades comerciales para empresas de la provincia.

Para el sur santafesino, el crecimiento de esta actividad también podría abrir oportunidades para industrias metalúrgicas, transportistas, firmas de servicios y proveedores especializados de la región.