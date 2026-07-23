María Teresa recibirá una capacitación internacional sobre envejecimiento y demencia

El enfermero y gerontólogo social alemán Stephan Biel encabezará una jornada gratuita destinada a cuidadores, trabajadores de residencias, equipos de salud, estudiantes y vecinos de la localidad.
Maria Teresa 23/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

María Teresa será sede de una capacitación internacional sobre envejecimiento, gerontología y atención de personas con demencia. La actividad se realizará el martes 28 de julio, de 10 a 15, en el Centro Integrador Comunitario.306b9fbe-0cbf-4b5d-95f4-ee98a5f3817b

La jornada estará encabezada por Stephan Biel, enfermero y gerontólogo social alemán radicado en España. La propuesta será gratuita y estará abierta a trabajadores de residencias, integrantes de equipos de salud, profesionales, cuidadores, estudiantes, familiares y vecinos interesados en la temática.

La actividad es organizada junto con la Residencia de Adultos Mayores de María Teresa y cuenta con el financiamiento integral de la Fundación Grupo Montalto.c99398fa-8b3a-42a3-893c-d48fb4bc3fb6

Simular las dificultades del envejecimiento

Durante el encuentro se desarrollará la Experiencia Interactiva BIEL Consulting, que incluye la utilización del TrajeMax y el Camino Interactivo Hands on Dementia HoD®.6248bc5f-4d70-4995-98a4-a285d2029f0a

El TrajeMax permite simular algunas limitaciones físicas y sensoriales que pueden aparecer durante el envejecimiento. Entre ellas se encuentran la pérdida de fuerza muscular, la rigidez de las articulaciones, las dificultades para movilizarse y la disminución de las capacidades visuales y auditivas.

El Camino Interactivo Hands on Dementia, en tanto, propone atravesar diferentes situaciones de la vida cotidiana para comprender las dificultades, emociones y frustraciones que pueden experimentar las personas que viven con demencia.7fd11e65-8dff-4ed4-b531-fc90398e1b69

El objetivo es que los participantes no solo incorporen conceptos teóricos, sino que también puedan reconocer desde la experiencia algunas de las barreras físicas y cognitivas que atraviesan las personas mayores.

Experiencia en gerontología

Stephan Biel desarrolló parte de su trayectoria en áreas vinculadas con la salud, la formación profesional y la gerontología. Su trabajo se encuentra orientado especialmente al cuidado centrado en la persona y al desarrollo de herramientas para comprender el proceso de envejecimiento.6f499287-3978-4f48-97f9-a779c2ca8f40

Además de encabezar la capacitación, Biel recorrerá las instalaciones de la Residencia de Adultos Mayores, conocerá al equipo de trabajo y se interiorizará sobre los proyectos que desarrolla la institución.

La Fundación Grupo Montalto asumirá los costos de la propuesta, lo que permitirá que la comunidad pueda participar sin cargo.
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Inscripción e información

La actividad se realizará el martes 28 de julio, de 10 a 15, en el Centro Integrador Comunitario de María Teresa.

La participación será gratuita y abierta a toda la comunidad. Para solicitar más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 3462 32-9570.

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