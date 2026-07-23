María Teresa será sede de una capacitación internacional sobre envejecimiento, gerontología y atención de personas con demencia. La actividad se realizará el martes 28 de julio, de 10 a 15, en el Centro Integrador Comunitario.

La jornada estará encabezada por Stephan Biel, enfermero y gerontólogo social alemán radicado en España. La propuesta será gratuita y estará abierta a trabajadores de residencias, integrantes de equipos de salud, profesionales, cuidadores, estudiantes, familiares y vecinos interesados en la temática.

La actividad es organizada junto con la Residencia de Adultos Mayores de María Teresa y cuenta con el financiamiento integral de la Fundación Grupo Montalto.

Simular las dificultades del envejecimiento

Durante el encuentro se desarrollará la Experiencia Interactiva BIEL Consulting, que incluye la utilización del TrajeMax y el Camino Interactivo Hands on Dementia HoD®.

El TrajeMax permite simular algunas limitaciones físicas y sensoriales que pueden aparecer durante el envejecimiento. Entre ellas se encuentran la pérdida de fuerza muscular, la rigidez de las articulaciones, las dificultades para movilizarse y la disminución de las capacidades visuales y auditivas.

El Camino Interactivo Hands on Dementia, en tanto, propone atravesar diferentes situaciones de la vida cotidiana para comprender las dificultades, emociones y frustraciones que pueden experimentar las personas que viven con demencia.

El objetivo es que los participantes no solo incorporen conceptos teóricos, sino que también puedan reconocer desde la experiencia algunas de las barreras físicas y cognitivas que atraviesan las personas mayores.

Experiencia en gerontología

Stephan Biel desarrolló parte de su trayectoria en áreas vinculadas con la salud, la formación profesional y la gerontología. Su trabajo se encuentra orientado especialmente al cuidado centrado en la persona y al desarrollo de herramientas para comprender el proceso de envejecimiento.

Además de encabezar la capacitación, Biel recorrerá las instalaciones de la Residencia de Adultos Mayores, conocerá al equipo de trabajo y se interiorizará sobre los proyectos que desarrolla la institución.

La Fundación Grupo Montalto asumirá los costos de la propuesta, lo que permitirá que la comunidad pueda participar sin cargo.



Inscripción e información

La actividad se realizará el martes 28 de julio, de 10 a 15, en el Centro Integrador Comunitario de María Teresa.

La participación será gratuita y abierta a toda la comunidad. Para solicitar más información, las personas interesadas pueden comunicarse al 3462 32-9570.