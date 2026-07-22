El viceministro de Economía, José Luis Daza, destacó la decisión de Moody’s de mejorar la calificación de la deuda argentina y consideró que la medida representa un respaldo al programa económico impulsado por el Gobierno nacional.

Durante una entrevista radial, el funcionario sostuvo que la nueva nota podría contribuir a reducir el costo del crédito para el sector público, las empresas y las familias.

“Esto confirma que vamos en la dirección correcta, pero más que eso, implica que se reduce el costo del crédito para la Argentina, para todos los argentinos, para la gente, para las empresas y para el Gobierno”, afirmó.

Según Daza, una reducción en el costo del financiamiento permitiría avanzar con proyectos de inversión que hasta ahora no resultaban viables. En ese sentido, aseguró que una mayor disponibilidad de crédito podría ampliar la capacidad productiva y favorecer la generación de empleo.

“Hay una gran cantidad de proyectos de inversión que de otra forma no se podrían financiar y que, al bajar el costo del crédito, sí van a ser financiables”, señaló.

El viceministro también indicó que el Gobierno se fijó como objetivo que Argentina recupere el grado de inversión antes de finalizar la década.

“Nos hemos fijado como objetivo que de acá al 2031 Argentina va a ser grado de inversión”, expresó.

Daza señaló que las principales agencias calificadoras reconocieron cambios estructurales en el programa económico. Según explicó, las evaluaciones consideran que las medidas aplicadas no responden únicamente a un ajuste temporal, sino que incluyen reformas de mayor alcance.

“El mensaje más importante para los inversores es que esta vez es diferente”, sostuvo.

Consultado por la situación social, el funcionario reconoció las dificultades económicas que atraviesa una parte de la población, aunque afirmó que el ordenamiento macroeconómico busca generar condiciones para recuperar el empleo, los salarios y los ingresos.

También aseguró que el presidente Javier Milei pidió preservar la asistencia destinada a los sectores más vulnerables durante el proceso de ajuste fiscal.

En relación con la actividad económica, Daza rechazó que el país se encuentre en una etapa de estancamiento y afirmó que los datos oficiales muestran una recuperación. Además, destacó las perspectivas de sectores como la energía, la minería y el agro.

Finalmente, defendió la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central promovida por el Gobierno. Según manifestó, su aprobación podría brindar mayor previsibilidad frente a los cambios políticos y contribuir a reducir el riesgo país.

Para las empresas, productores y familias del sur santafesino, una eventual baja del costo del crédito podría mejorar el acceso al financiamiento. Sin embargo, el impacto concreto dependerá de la evolución de las tasas, la actividad económica y las condiciones ofrecidas por las entidades financieras.