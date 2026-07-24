El Hospital Garrahan realizó por primera vez en su historia una transfusión intrauterina a un bebé de 26 semanas de gestación que presentaba un cuadro de anemia fetal severa.

La intervención de alta complejidad fue realizada por un equipo interdisciplinario y permitió administrar sangre al bebé antes de su nacimiento, con el objetivo de evitar complicaciones graves.

La madre, oriunda de Tierra del Fuego, había llegado al hospital con un embarazo considerado de alto riesgo y con el bebé en una situación de compromiso vital.

Luego de evaluar el estado de ambos, los especialistas resolvieron realizar una transfusión intrauterina. El origen de la anemia todavía no pudo ser determinado.

Antes de administrar la sangre, los médicos realizaron una cordocentesis. El procedimiento consiste en introducir una aguja en la vena del cordón umbilical, bajo control ecográfico, para extraer una muestra de sangre fetal.

El análisis permitió conocer con precisión el nivel de anemia y determinar la cantidad de sangre necesaria. A través de la misma vía, los profesionales transfundieron sangre O negativo especialmente preparada.

La anemia fetal severa puede provocar insuficiencia cardíaca, lesiones neurológicas y, en los casos más graves, la muerte del bebé antes del nacimiento.

La intervención contó con la participación de profesionales de Neonatología, Obstetricia, Cirugía General, Medicina Transfusional y Laboratorio.

“Realizamos una práctica de altísima complejidad que requiere la articulación de distintas especialidades”, explicó la jefa de Neonatología del Garrahan, Patricia Bellani.

La médica destacó el trabajo conjunto desarrollado durante el procedimiento y la participación de las diferentes áreas del hospital.

Actualmente, tanto la madre como el bebé evolucionan favorablemente. Los especialistas continúan realizando controles para determinar si será necesario efectuar nuevas intervenciones durante el embarazo.

La incorporación de esta práctica amplía las posibilidades de tratamiento de enfermedades graves antes del nacimiento y representa un avance para la atención de embarazos de alto riesgo en el sistema pediátrico nacional.