El Gobierno nacional presentará este miércoles una nueva versión del proyecto de Ley de Inocencia Fiscal, una iniciativa con la que pretende incorporar al circuito formal dinero no declarado, conocido habitualmente como “dólares del colchón”.

La presentación se realizará durante la tarde en el Ministerio de Economía y estará encabezada por el titular de la cartera, Luis Caputo, junto con representantes de cámaras profesionales y especialistas tributarios.

El objetivo central de las modificaciones es lograr que una mayor cantidad de contribuyentes pueda adherirse al régimen simplificado y utilizar fondos que actualmente permanecen fuera del sistema financiero.

Desde el Ejecutivo sostienen que la incorporación de esos recursos podría favorecer el consumo y las inversiones. Sin embargo, los detalles definitivos de la iniciativa se conocerán durante la exposición oficial y posteriormente deberán ser analizados por el Congreso.

Cambios en el régimen simplificado

Uno de los principales puntos en revisión es el Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias. La propuesta original establece que los contribuyentes adheridos quedarían protegidos frente a futuras revisiones por períodos ya declarados, siempre que cumplan determinados requisitos.

Actualmente, el beneficio está destinado a personas cuyos ingresos anuales no superen los 1.000 millones de pesos y cuyo patrimonio total sea inferior a los 10.000 millones.

Distintos contadores y tributaristas plantearon que esos límites excluyen a contribuyentes con patrimonios elevados, entre los cuales podría encontrarse una parte importante de los fondos que el Gobierno busca incorporar a la economía formal.

Más margen ante errores o diferencias

Otro de los cambios estaría relacionado con las denominadas “discrepancias significativas” detectadas por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Según la versión actual, el beneficio puede quedar sin efecto cuando ARCA detecta una diferencia superior al 15% del monto declarado o mayor a 100 millones de pesos.

La nueva propuesta buscaría elevar ese margen y establecer un mecanismo para que el contribuyente pueda rectificar su declaración jurada y pagar la diferencia antes de la apertura de una investigación formal.

Reuniones con especialistas

Durante las últimas semanas, Caputo mantuvo encuentros con contadores y tributaristas para analizar las modificaciones. Entre los profesionales que participaron aparecen Alejandro Rosenfeld, César Litvin, Miriam Roldán y Sonia Becherman.

Uno de los pedidos realizados fue la postergación de la presentación de la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025.

Posteriormente, ARCA prorrogó la presentación hasta el 27 de agosto, aunque mantuvo sin cambios el vencimiento para el pago del impuesto.

La iniciativa es relevante para contribuyentes, profesionales y sectores productivos del sur santafesino, ya que podría modificar los mecanismos de declaración patrimonial, fiscalización y regularización de fondos. De todos modos, los alcances concretos dependerán del texto final que presente el Gobierno y de su eventual aprobación legislativa.