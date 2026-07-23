Los precios internacionales del petróleo registraron una nueva suba este jueves y quedaron cerca de la barrera de los 100 dólares por barril, impulsados por la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

El petróleo Brent, utilizado como referencia en Europa, avanzó un 4,45% y cotizó a 98,26 dólares por barril.

Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, aumentó un 3,88% y alcanzó los 90,20 dólares.

La suba se produce en un escenario marcado por el incremento de las agresiones entre Washington y Teherán, junto con la preocupación por la circulación de buques en el estrecho de Ormuz.

Este paso marítimo es considerado estratégico para el comercio energético internacional. Cualquier interrupción o dificultad en la navegación puede generar incertidumbre sobre el abastecimiento y presionar los precios del crudo.

La evolución del petróleo también es seguida con atención en Argentina por su posible impacto sobre los combustibles, el transporte y los costos logísticos, aspectos que afectan directamente a las actividades productivas del sur santafesino.