Donald Trump será uno de los protagonistas de la ceremonia de premiación de la final del Mundial 2026. El presidente de Estados Unidos entregará, junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino, la Copa del Mundo al capitán de la selección campeona.

La definición se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16, entre Argentina y España, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

La participación del mandatario estadounidense había sido anticipada por Infantino semanas atrás y fue ratificada por la FIFA durante la previa del encuentro decisivo.

Trump estará ubicado junto al presidente de la entidad organizadora y bajará al campo de juego una vez finalizado el partido para formar parte de la entrega de medallas y del trofeo.

El mandatario ya había cumplido un papel similar durante el Mundial de Clubes 2025, cuando Chelsea derrotó por 3 a 0 al Paris Saint-Germain en el mismo estadio. En aquella oportunidad, entregó la copa junto a Infantino y permaneció en el escenario durante los festejos del equipo inglés.

La final del domingo será el primer partido del Mundial 2026 al que asistirá Trump. El presidente estadounidense no había estado presente en los encuentros anteriores, incluido el debut de la selección local.

En lo deportivo, Argentina buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, luego de los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022. España, por su parte, intentará sumar su segunda estrella tras la consagración de 2010.

La presencia de Trump agrega un componente político y protocolar a una final que genera una enorme expectativa entre los hinchas argentinos y que también será seguida con atención en todo el sur santafesino.