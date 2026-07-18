Un hombre de 31 años, identificado por sus iniciales como LMR, fue imputado en los tribunales de Venado Tuerto en una causa por hechos de violencia de género contra su expareja y otras personas de su entorno.

Durante una audiencia encabezada por el juez Adrián Godoy, la fiscal María Florencia Schiappa Pietra formalizó la acusación y solicitó una serie de medidas destinadas a proteger a las víctimas y reducir los riesgos procesales.

Entre las disposiciones adoptadas se encuentra la utilización de un dispositivo dual. El imputado deberá portar permanentemente una tobillera electrónica con geolocalización, mientras que su expareja recibió un botón antipánico.

El sistema será controlado por la Central de Emergencias 911. En caso de detectarse que el investigado se encuentra a menos de 1.000 metros de la mujer, se activará un protocolo que contempla la intervención inmediata de la Policía y su posible detención.

“Se trata de una medida compulsiva que es crucial para mitigar los peligros procesales”, explicó la fiscal Schiappa Pietra.

Amenazas, agresiones y daños

Según la investigación del Ministerio Público de la Acusación, el hombre habría desarrollado un accionar sostenido de hostigamiento y amedrentamiento contra su expareja, tanto de manera presencial como mediante mensajes enviados por WhatsApp.

La Fiscalía sostiene que estas conductas generaron un estado permanente de temor en la víctima. También se investigan hechos cometidos contra personas cercanas a la mujer.

De acuerdo con la acusación, el imputado habría agredido físicamente a un allegado luego de interceptarlo en la vía pública. Además, habría amenazado reiteradamente a la actual pareja de su expareja y dañado su automóvil al romper uno de los espejos.

Más restricciones judiciales

Además del monitoreo electrónico, el juez dispuso la prohibición absoluta de acercamiento y contacto con las víctimas.

El hombre también deberá pagar una fianza, presentarse semanalmente en una dependencia policial y comenzar un tratamiento para el control de la ira.

Asimismo, se ordenó que entregue un arma de fuego que poseía legalmente mientras continúe vigente la investigación.

LMR fue imputado por lesiones leves dolosas, amenazas coactivas, amenazas, desobediencia a una orden judicial y daño. También se le atribuyeron contravenciones relacionadas con actos turbatorios y molestias.

La causa continuará bajo la órbita de la Fiscalía, mientras el acusado deberá cumplir las medidas establecidas por la Justicia.