Un micro de larga distancia volcó y cayó desde un puente este viernes en la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 135, en jurisdicción de Carmen de Areco, provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con el parte oficial, en la unidad viajaban alrededor de 20 pasajeros, entre adultos y niños. El vehículo circulaba en sentido hacia la Ciudad Autónoma de Buenos Aires cuando se produjo el accidente.

Todos los ocupantes fueron evacuados con la asistencia de los Bomberos Voluntarios de Carmen de Areco. Hasta el momento, las autoridades no informaron víctimas fatales.

El conductor señaló que el fuerte viento podría haber provocado la pérdida de estabilidad del micro. Sin embargo, esa hipótesis deberá ser confirmada mediante las pericias correspondientes.

Como consecuencia del operativo de emergencia, la Ruta 7 permaneció momentáneamente interrumpida. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Vial de San Andrés de Giles, personal de Corredores Viales y los servicios de emergencia.