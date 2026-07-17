El expresidente comunal de San Eduardo, Leandro Rinaldi, fue imputado por nueve hechos delictivos durante una audiencia realizada este jueves en los tribunales de Venado Tuerto.

Parte de los episodios investigados está relacionada con denuncias por presunta violencia de género contra su expareja. Luego de permanecer detenido desde el fin de semana, recuperó la libertad mediante un acuerdo entre la Fiscalía y su defensa, aunque deberá cumplir estrictas medidas cautelares.

La acusación fue presentada por la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Florencia Schiappa Pietra. Rinaldi estuvo asistido por su abogada particular, Ana Regidor, y decidió no prestar declaración durante la audiencia.

Los delitos atribuidos

Los nueve hechos fueron calificados provisoriamente como lesiones leves dolosas, amenazas coactivas, daño simple, actos turbatorios y molestias, desobediencia a un mandato judicial y amenazas simples.

La calificación legal podría modificarse a medida que avance la investigación.

Caución de $3 millones

Para mantener la libertad, Rinaldi deberá presentar dinero o bienes libres de gravámenes por un valor de $3 millones dentro del plazo establecido por la Justicia.

Además, tendrá que presentarse semanalmente en la comisaría de San Eduardo para acreditar su situación laboral y arraigo. También deberá informar previamente cualquier cambio de domicilio al Ministerio Público de la Acusación.

Otra de las condiciones es la entrega ante la Policía de Investigaciones de un arma de fuego de la cual sería legítimo tenedor.

Prohibición de acercamiento

La Justicia ordenó que el imputado mantenga una distancia mínima de 1.000 metros de su expareja. También deberá respetar una restricción de 300 metros respecto de otras dos personas vinculadas con la causa.

La prohibición incluye contactos personales, llamadas telefónicas, mensajes, comunicaciones digitales o acercamientos realizados mediante terceras personas.

Las cuestiones relacionadas con la hija que Rinaldi tiene en común con su expareja deberán resolverse mediante una persona intermediaria y de acuerdo con lo establecido por el Juzgado de Familia.

Dispositivo electrónico y botón antipánico

Entre las medidas de protección se dispuso la colocación de un dispositivo dual de geolocalización al expresidente comunal. Su expareja recibirá el equipo correspondiente para generar una alerta cuando el imputado ingrese al radio de exclusión.

Además, otra de las personas protegidas contará con un botón antipánico. La implementación de los dispositivos estará a cargo del Ministerio Público de la Acusación.

Restricciones para ingresar a Venado Tuerto

Hasta que se instalen los mecanismos de protección, Rinaldi tendrá prohibido ingresar a un amplio sector urbano de Venado Tuerto delimitado por las rutas nacionales 8 y 33 y por el camino que rodea la ciudad.

Una vez colocado el dispositivo dual, podrá volver a circular por ese sector, aunque deberá continuar respetando las distancias mínimas establecidas por la Justicia.

Tratamiento para controlar la ira

Rinaldi también deberá acreditar, dentro de los próximos diez días hábiles, el inicio de un tratamiento profesional para el manejo de la ira.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones podría provocar la revisión de su libertad y la aplicación de medidas cautelares más severas.

La investigación continuará a cargo del Ministerio Público de la Acusación. La imputación no implica una condena y Rinaldi mantiene su estado de inocencia hasta que exista una sentencia judicial firme.