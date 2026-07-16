La Liga Venadense de Fútbol confirmó la suspensión de la fecha completa prevista para el próximo domingo en Primera División A, Primera B y Cuarta Especial, debido a la disputa de la final del Mundial.

Desde la entidad explicaron que la decisión fue tomada teniendo en cuenta el impacto que el encuentro de la Selección argentina podría provocar en la concurrencia del público a las canchas y, como consecuencia, en la recaudación de los clubes.

La medida busca acompañar a las instituciones afiliadas, ante la previsión de que gran parte de los simpatizantes elija compartir la previa y el partido junto a familiares y amigos, reduciendo considerablemente la asistencia a los estadios de la región.

A comienzos de la semana, cuando todavía no estaba confirmada la clasificación de Argentina a la final, la Liga había analizado diferentes alternativas para sostener la jornada.

Entre las opciones se contemplaba disputar varios adelantos durante el sábado y programar los encuentros restantes entre la mañana y el mediodía del domingo, antes del inicio de la definición mundialista.

Sin embargo, tras confirmarse la presencia de la Selección argentina en la final, las autoridades resolvieron suspender toda la programación de las categorías superiores.

La fecha deberá ser reprogramada. Una de las posibilidades es que se dispute durante septiembre u octubre, en alguna jornada entre semana, aunque todavía no existe una fecha oficialmente confirmada.

La Liga Venadense apeló al compromiso y la predisposición de los clubes para reorganizar el calendario y recuperar la jornada suspendida.

Por otra parte, la entidad recordó que los clubes que tengan encuentros pendientes de divisiones inferiores deberán disputarlos el sábado 18 de julio, según la programación establecida previamente.