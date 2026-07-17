La FIFA confirmó al esloveno Slavko Vincic como árbitro principal de la final del Mundial 2026 entre las selecciones de Argentina y España.

El encuentro se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16, hora argentina, en el New York New Jersey Stadium, escenario elegido para definir al nuevo campeón del mundo.

Vincic estará acompañado por sus compatriotas Tomaz Klancnik y Andraz Kovacic, quienes se desempeñarán como primer y segundo árbitro asistente, respectivamente.

El cuarto árbitro será el jordano Adham Makhadmeh, mientras que Mohammad Alkalaf, también de Jordania, fue designado como asistente de reserva.

La terna arbitral tendrá a su cargo el control del partido más importante del certamen, que enfrentará al seleccionado argentino con España por el título mundial.

Argentina llegará a la definición con la posibilidad de conquistar nuevamente la Copa del Mundo, mientras que el conjunto español buscará imponerse en una final que concentrará la atención de los aficionados de todo el país, incluida la región del sur santafesino.