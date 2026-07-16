El Gobierno del Reino Unido solicitó a la FIFA que investigue a la Selección Argentina luego de que varios futbolistas exhibieran una bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos por la clasificación a la final del Mundial 2026.

La imagen se registró después del triunfo argentino por 2 a 1 frente a Inglaterra, en la semifinal disputada el miércoles 15 de julio en Atlanta. La bandera habría sido entregada desde una de las tribunas y fue sostenida por integrantes del plantel, entre ellos Giovani Lo Celso.

El secretario de Comercio británico, Peter Kyle, calificó el comportamiento de los jugadores como “totalmente inapropiado” y sostuvo que la política debe mantenerse separada del fútbol.

“Ahora es una cuestión que debe resolver la FIFA”, manifestó el funcionario, quien respaldó la apertura de una investigación sobre lo ocurrido. El portavoz del primer ministro Keir Starmer también acompañó el pedido del Gobierno británico.

Por su parte, el Partido Liberal Demócrata fue más allá y envió una carta a la FIFA para solicitar que los futbolistas involucrados sean excluidos de la final que Argentina disputará ante España. Ese reclamo no fue realizado directamente por el Gobierno británico, sino por una fuerza política opositora.

El Código Disciplinario de la FIFA prohíbe la difusión de mensajes políticos, ideológicos, religiosos u ofensivos dentro de los estadios. La normativa permite aplicar sanciones económicas y disciplinarias tanto a los jugadores como a las asociaciones nacionales.

La Asociación del Fútbol Argentino ya había sido multada por un episodio similar en 2014, cuando el seleccionado mostró una bandera con la misma frase antes de un partido preparatorio para el Mundial de Brasil. En aquella oportunidad, la sanción fue de 30.000 francos suizos.

Desde el plantel argentino, Lisandro Martínez aseguró que el equipo no podía “fallarle al pueblo argentino”, mientras que Leandro Paredes recordó el dolor que dejó la guerra de 1982.

Hasta el momento, la FIFA no comunicó una resolución disciplinaria definitiva. Argentina deberá enfrentar a España en la final del Mundial, prevista para el domingo en Nueva Jersey.