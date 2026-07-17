El gobernador Maximiliano Pullaro invitó formalmente al papa León XIV a visitar Rosario, ante la posibilidad de que el Sumo Pontífice realice durante este año una gira por Sudamérica.

La gestión fue realizada mediante una nota dirigida al nuncio apostólico de la Santa Sede en Argentina, monseñor Michael Wallace Banach. La carta fue enviada a fines de junio, según confirmó este viernes la vocera del Gobierno provincial, Virginia Coudannes.

En la misiva, Pullaro manifestó las expectativas generadas en el país por una eventual visita papal y expresó su deseo de que la provincia de Santa Fe forme parte del itinerario.

El pedido se concentra especialmente en Rosario. El mandatario provincial sostuvo que la ciudad atravesó en los últimos años un proceso de transformación y pacificación, luego de un período marcado por la violencia y las dificultades sociales.

Desde el Gobierno santafesino consideran que la presencia de León XIV tendría un fuerte significado pastoral y simbólico, además de acompañar el proceso de recuperación que atraviesa la ciudad.

La gira todavía no fue confirmada oficialmente por el Vaticano. Versiones periodísticas señalan que podría concretarse entre el 5 y el 15 de noviembre e incluir también a Uruguay y Perú. Por el momento, esas fechas deben considerarse como una versión no confirmada.

El propio León XIV había mencionado anteriormente la posibilidad de visitar durante 2026 Argentina, Uruguay y Perú, país donde desarrolló durante años parte de su tarea misionera.

La última visita de un papa a la Argentina ocurrió en abril de 1987. En aquella oportunidad, Juan Pablo II recorrió distintas ciudades del país y celebró una misa en el Parque Independencia de Rosario el 11 de abril.