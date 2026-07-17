El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estará presente en la final del Mundial 2026 que Argentina y España disputarán el domingo 19 de julio, desde las 16, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La participación del mandatario fue confirmada por la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. La funcionaria también informó que Trump viajará este viernes 17 de julio a Nueva York para asistir a una recepción oficial organizada por la FIFA en la Trump Tower.

“Su presencia pondrá el broche final a lo que ha sido el Mundial más visto, más seguro y más exitoso de la historia de Estados Unidos”, afirmó Leavitt durante una conferencia de prensa.

Tras el anuncio, uno de los periodistas presentes le preguntó a la vocera si Trump apoyaría a la Selección Argentina, teniendo en cuenta las recientes declaraciones críticas del mandatario hacia España.

Leavitt reconoció que no había conversado con el presidente sobre su preferencia para la final.

“Es una muy buena pregunta y estoy decepcionada conmigo misma por no habérsela hecho al presidente antes de venir aquí”, respondió.

La funcionaria agregó que intentarán conseguir una respuesta antes del partido, aunque señaló que el propio Trump podría pronunciarse públicamente durante las horas previas al encuentro.

Por lo tanto, hasta el momento no existe una confirmación oficial sobre cuál de las dos selecciones contará con el apoyo del presidente estadounidense.

Trump también participará de la ceremonia de clausura junto al titular de la FIFA, Gianni Infantino. El dirigente había anticipado que ambos presenciarán el encuentro y compartirán la entrega del trofeo al campeón.

La Casa Blanca todavía no confirmó si será Trump quien entregue personalmente la Copa del Mundo al ganador.

La final entre Argentina y España marcará el cierre del Mundial organizado por Estados Unidos, México y Canadá. En el sur santafesino, como en todo el país, se espera una fuerte convocatoria frente a las pantallas para acompañar a la Selección Argentina en la definición.