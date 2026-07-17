El campeón del Mundial 2026 recibirá por primera vez en la historia anillos personalizados, una distinción que se sumará al tradicional trofeo de la Copa del Mundo y a las medallas de oro entregadas después de la final.

La novedad fue anunciada por la FIFA antes del partido decisivo que disputarán Argentina y España este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey.

Con esta iniciativa, el organismo incorporará una tradición habitual en el deporte estadounidense. Los anillos de campeón son utilizados desde hace años en competencias como la NFL y la NBA para reconocer a los integrantes de los equipos ganadores.

La colección estará compuesta por 2.026 piezas, en referencia al año en el que se disputa el torneo. De ese total, 30 anillos serán reservados para el seleccionado que se consagre campeón del mundo.

Cada pieza estará numerada de manera individual y contará con un certificado de autenticidad. En una de sus caras tendrá representada la silueta del trofeo mundialista, mientras que el reverso será adaptado con los colores y detalles de la selección ganadora.

Durante la ceremonia de premiación, el capitán y el director técnico del campeón recibirán anillos provisionales. Posteriormente, la FIFA confeccionará las 30 piezas definitivas de acuerdo con las medidas de cada integrante del plantel.

Los restantes 1.996 anillos serán puestos a disposición del público como productos oficiales con licencia de la FIFA. De esta manera, coleccionistas y aficionados podrán adquirir una réplica de la pieza entregada a los campeones.

La distinción será otro de los elementos especiales de la final entre Argentina y España. El seleccionado nacional buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y convertirse en bicampeón mundial.