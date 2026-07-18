Los últimos cambios realizados en la estructura de la Jefatura de Gabinete generaron movimientos y especulaciones dentro del Gobierno nacional, especialmente por el nuevo lugar que ocuparán organismos vinculados hasta ahora con funcionarios cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.

Las modificaciones fortalecieron la estructura encabezada por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien incorporó bajo su órbita áreas como el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Arsat, Correo Argentino y la Agencia de Acceso a la Información Pública.

En sectores cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, interpretaron inicialmente los cambios como una reducción de la influencia de Caputo y un fortalecimiento político de Santilli.

También comenzaron a circular versiones sobre posibles modificaciones futuras en organismos sensibles, entre ellos la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), donde se desempeñan funcionarios considerados cercanos al asesor presidencial.

Sin embargo, esas versiones no fueron confirmadas y fueron desmentidas por fuentes del oficialismo. Desde el entorno libertario aseguraron que Santilli y Caputo conversaron previamente cada uno de los cambios incorporados en la nueva organización administrativa.

“Todo estuvo conversado de antemano”, señalaron fuentes gubernamentales, que descartaron que el jefe de Gabinete busque confrontar con uno de los principales integrantes del círculo de confianza del presidente Javier Milei.

Dentro de La Libertad Avanza consideran que una de las principales fortalezas de Santilli es su capacidad para dialogar y articular entre los distintos sectores del oficialismo. El funcionario mantiene vínculos tanto con el espacio cercano a Karina Milei y los dirigentes Martín y Eduardo Menem como con el grupo vinculado a Santiago Caputo.

La reorganización quedó establecida mediante la Resolución 581, publicada durante la última semana en el Boletín Oficial. Según fuentes oficiales, las personas que actualmente conducen los organismos trasladados continuarán en sus funciones, por lo que no se esperan cambios inmediatos en las autoridades.

El Enacom pasó a depender directamente de la Jefatura de Gabinete, luego de formar parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, conducida por Darío Genua.

Arsat y Correo Argentino quedaron dentro de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, encabezada por Gustavo Coria. La Agencia de Acceso a la Información Pública también quedó bajo dependencia directa del ministro coordinador.

Por su parte, la Secretaría de Innovación conservará las subsecretarías de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Innovación, Ciencia y Tecnología y Gestión Administrativa de Ciencia y Tecnología.

Además, seguirán bajo su responsabilidad organismos como el Conicet, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Agencia de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación y el Centro Nacional de Ciberseguridad.

Aunque los movimientos generaron ruido interno, desde el Gobierno sostienen que se trata de una reorganización administrativa acordada y que, por el momento, no modificará el delicado equilibrio entre los principales sectores de poder del oficialismo.