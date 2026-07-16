La victoria de la Selección argentina frente a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 dejó numerosas imágenes dentro y fuera del campo de juego. Una de las más comentadas tuvo como protagonista a David Beckham y fue difundida por los hermanos Pato y Guido Sardelli, integrantes de Airbag.

Los músicos presenciaron el partido desde un palco del estadio de Atlanta y estuvieron ubicados cerca del exfutbolista inglés, quien asistió acompañado por su esposa, Victoria Beckham, y uno de sus hijos.

Después del encuentro, los Sardelli compartieron en Instagram una fotografía en la que Beckham aparece de espaldas, apoyado sobre la baranda y mirando hacia el campo de juego tras la eliminación de Inglaterra.

“Mi querido amigo David no la podía creer. Y el Beckham Jr. menos...”, escribió Guido Sardelli al publicar la imagen.

La fotografía comenzó a circular rápidamente en las redes sociales, donde los hinchas argentinos reaccionaron con comentarios y bromas por el resultado que clasificó al equipo conducido por Lionel Scaloni a una nueva final mundialista.

Otro momento que se volvió viral ocurrió cuando el productor Bizarrap entonó junto a otros simpatizantes el cántico “el que no salta es un inglés”, mientras Beckham permanecía a pocos metros con los brazos cruzados.

El video generó opiniones divididas. Algunos usuarios celebraron la actitud del músico argentino, mientras que otros consideraron que el cántico realizado cerca del exjugador fue innecesario o provocador.

Durante el encuentro, Beckham también fue registrado celebrando el gol de Inglaterra junto a Victoria. Finalmente, Argentina se impuso por 2 a 1 y consiguió el pase al partido decisivo del Mundial 2026.

La Selección argentina enfrentará a España el próximo domingo en Nueva Jersey, con el objetivo de defender el título conseguido en Qatar 2022.