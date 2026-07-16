La bandera con la frase “Las Malvinas son argentinas” que los jugadores de la Selección mostraron después de eliminar a Inglaterra del Mundial 2026 se convirtió en una de las imágenes más comentadas del partido.

El mensaje apareció sobre el césped luego de la victoria argentina por 2 a 1 en Atlanta, que aseguró la clasificación a la final ante España. Giovani Lo Celso fue uno de los futbolistas que desplegó el paño blanco con letras negras, acompañado por varios integrantes del plantel.

La forma en la que la bandera ingresó al estadio generó numerosas preguntas, debido a que antes del encuentro se había advertido que no se permitirían elementos con mensajes políticos.

Según una versión viralizada en la red social X, el cartel habría sido pintado sobre una sábana perteneciente a un hotel. Una usuaria aseguró que había sido realizado por un familiar, aunque esta información no fue confirmada de manera oficial.

Gonzalo Montiel explicó después del partido que la bandera cayó cerca de los jugadores y que algunos compañeros decidieron levantarla. “Justo cayó una ahí y los chicos la agarraron. Así que nada, contento”, declaró el defensor.

También trascendió que el paño fue arrojado desde una de las tribunas y posteriormente entregado a los futbolistas.

El mensaje adquirió una fuerte carga simbólica por tratarse de un encuentro frente a Inglaterra. La rivalidad deportiva entre ambos países está atravesada por el conflicto de las Islas Malvinas y por históricos enfrentamientos mundialistas, entre ellos el partido disputado en México 1986.

Luego del encuentro, Leandro Paredes fue consultado sobre el mensaje y expresó: “Y siempre serán argentinas”.

Lautaro Martínez, autor del gol que definió el encuentro, reconoció que el cruce tenía un significado particular. “Tratamos de dejarlo atrás, pero para nosotros era un partido especial”, manifestó.

Lisandro Martínez también se refirió a la escena y destacó el impacto que podría haber tenido entre los excombatientes. “Me imagino a un veterano de Malvinas viendo eso y llorando”, señaló.

POSIBLE SANCIÓN DE LA FIFA

La aparición de la bandera provocó repercusiones en Inglaterra y podría ser analizada por la FIFA. El reglamento de los estadios prohíbe el ingreso de banderas, pancartas y otros elementos que contengan mensajes políticos, ofensivos o discriminatorios.

En la previa, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, había advertido que la frase “Las Malvinas son argentinas” sería considerada un mensaje político dentro del operativo de seguridad.

La Selección ya había exhibido una consigna similar antes del Mundial de Brasil 2014. En aquella oportunidad, la Asociación del Fútbol Argentino recibió una multa de 30.000 francos suizos.

La Argentina mantiene el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833. La Constitución Nacional establece que su recuperación constituye un objetivo permanente e irrenunciable.

De esta manera, una bandera que habría sido confeccionada de manera improvisada pasó de la tribuna al campo de juego y terminó convirtiéndose en una de las postales del triunfo argentino ante Inglaterra.