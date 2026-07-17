Dos mujeres de 20 y 24 años fueron detenidas durante un allanamiento realizado este jueves en Venado Tuerto, en el marco de una investigación por presunta comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se concretó en una vivienda ubicada en calle Caparrós al 800 y estuvo a cargo de la División Microtráfico de la Policía de Investigaciones. La medida fue ordenada por el fiscal Luis Lagioia, con la coordinación del fiscal regional Mauricio Clavero.

Durante la requisa, los agentes secuestraron 479 gramos de cocaína y 28,7 gramos de marihuana. También encontraron 736.650 pesos en efectivo, cuatro teléfonos celulares y distintos elementos que serían utilizados para acondicionar y fraccionar las sustancias.

Entre el material incautado había balanzas de precisión, recortes de nylon y libretas con anotaciones que serán analizadas en el marco de la causa.

Además, la PDI secuestró cuatro cargadores de armas de fuego y una motocicleta que, según la hipótesis investigativa, habría sido utilizada para la distribución y comercialización de drogas.

La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal Especializada de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación.

De acuerdo con la información oficial, antes del allanamiento los investigadores realizaron tareas de vigilancia y observación en distintos sectores de Venado Tuerto. Esos procedimientos permitieron registrar movimientos que, según la pesquisa, eran compatibles con la venta de estupefacientes.

Las dos mujeres fueron detenidas en el marco de la causa, mientras continúa el análisis de los teléfonos, las anotaciones y el resto de los elementos secuestrados.