El enfrentamiento entre Tomás y Fernando Dente sumó un nuevo capítulo luego de que el conductor anunciara que iniciará acciones legales contra el actor. La decisión fue comunicada durante una entrevista televisiva en la que negó de manera categórica haber cometido un abuso sexual contra su hermano.

Durante su participación en el programa LAM, emitido por América TV, Tomás aseguró que las declaraciones de Fernando fueron ambiguas y que dieron lugar a interpretaciones vinculadas con un supuesto episodio de violencia sexual dentro de la familia.

“Lo voy a demandar porque esto tiene un límite. El protagonista de esta historia soy yo y lo voy a demandar”, afirmó el periodista.

Tomás también sostuvo que estaba cansado de que se lo responsabilizara por haber difundido rumores relacionados con el conflicto familiar. Según manifestó, las respuestas de Fernando no fueron suficientemente claras y dejaron abierta la posibilidad de nuevas especulaciones.

“Yo jamás en mi vida toqué a un hermano”, expresó durante el descargo, en el que utilizó fuertes calificativos contra el actor y aseguró que el vínculo entre ambos está definitivamente quebrado.

El conductor dejó de referirse a Fernando como su hermano y lo acusó de construir versiones falsas sobre su persona. Además, adelantó que buscará que explique sus declaraciones ante un juez.

“Nos podemos pelear, decir de todo, pero esto no. No voy a soportar que caiga sobre mi persona una ambigüedad”, señaló.

De acuerdo con su relato, los problemas entre ambos comenzaron durante la infancia y se profundizaron con el paso de los años. Tomás afirmó que la situación actual representa un límite dentro de una disputa familiar que se mantiene desde hace tiempo.

Hasta el momento, no se informó oficialmente que la demanda haya sido presentada ante la Justicia. Tampoco trascendió una respuesta reciente de Fernando Dente a las declaraciones realizadas por el conductor.