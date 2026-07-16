La Selección argentina enfrentará a España en la final del Mundial 2026. El partido se disputará este domingo 19 de julio, desde las 16 —hora argentina—, en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos.

El encuentro comenzará a las 15 en la costa este estadounidense y a las 21 en España. El calendario oficial de la FIFA confirma que la final será el partido número 104 de la competencia y se jugará en el estadio denominado New York New Jersey Stadium durante el torneo.

Argentina consiguió la clasificación luego de vencer 2 a 1 a Inglaterra en una de las semifinales. El equipo dirigido por Lionel Scaloni comenzó perdiendo, pero logró revertir el resultado con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

España, por su parte, aseguró su lugar en el partido decisivo tras superar 2 a 0 a Francia. De esta manera, ambas selecciones se enfrentarán por el título mundial en uno de los estadios más importantes de Estados Unidos.

El MetLife Stadium está ubicado en East Rutherford, a pocos kilómetros de la ciudad de Nueva York, y tiene capacidad para más de 82 mil espectadores. El escenario recibirá el último partido de un Mundial que comenzó el 11 de junio y reunió por primera vez a 48 selecciones.

La Argentina buscará conseguir su cuarta Copa del Mundo y defender el título obtenido en Qatar 2022. España, en tanto, intentará sumar su segunda estrella después de la consagración alcanzada en Sudáfrica 2010.

DATOS DE LA FINAL

Día: domingo 19 de julio de 2026.

Horario en Argentina: 16.

Horario en Nueva Jersey: 15.

Horario en España: 21.

Estadio: MetLife Stadium.

Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey.

Partido: Argentina–España.

RESULTADOS DE LAS SEMIFINALES

Argentina 2–Inglaterra 1.

España 2–Francia 0.