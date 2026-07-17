La Plaza Malvinas Argentinas fue escenario de la última jornada del programa de actividades organizado durante las vacaciones de invierno, con una importante participación de niños, niñas y familias.

La propuesta incluyó juegos recreativos, actividades deportivas y música, con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro y diversión para vecinos de diferentes edades.

La jornada fue coordinada por la Dirección de Deportes y permitió que las familias compartieran una tarde al aire libre, en un ambiente de integración y esparcimiento.

Con esta actividad finalizó la programación desarrollada durante el receso escolar, que recorrió distintos barrios de la ciudad con propuestas gratuitas destinadas principalmente a los más pequeños.

La iniciativa buscó acercar las actividades a los hogares, promover el uso de los espacios públicos y fomentar la participación de las familias en las diferentes jornadas.