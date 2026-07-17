Las vacaciones de invierno cerraron con juegos y actividades en la Plaza Malvinas
La Plaza Malvinas Argentinas fue escenario de la última jornada del programa de actividades organizado durante las vacaciones de invierno, con una importante participación de niños, niñas y familias.
La propuesta incluyó juegos recreativos, actividades deportivas y música, con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro y diversión para vecinos de diferentes edades.
La jornada fue coordinada por la Dirección de Deportes y permitió que las familias compartieran una tarde al aire libre, en un ambiente de integración y esparcimiento.
Con esta actividad finalizó la programación desarrollada durante el receso escolar, que recorrió distintos barrios de la ciudad con propuestas gratuitas destinadas principalmente a los más pequeños.
La iniciativa buscó acercar las actividades a los hogares, promover el uso de los espacios públicos y fomentar la participación de las familias en las diferentes jornadas.
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Se llevó a cabo en la Plaza 9 de Julio y participaron integrantes del Gabinete Municipal, autoridades provinciales, concejales, representantes de instituciones, autoridades educativas, docentes, alumnos y público en general.