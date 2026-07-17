Las vacaciones de invierno cerraron con juegos y actividades en la Plaza Malvinas

Niños, niñas y familias participaron de la última jornada recreativa organizada durante el receso escolar, con propuestas deportivas, música y juegos al aire libre.
Villa Cañás17/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

La Plaza Malvinas Argentinas fue escenario de la última jornada del programa de actividades organizado durante las vacaciones de invierno, con una importante participación de niños, niñas y familias.750117690_1625988265768603_2508902738342141814_n749055418_1546931130563610_5538566645263961171_n

La propuesta incluyó juegos recreativos, actividades deportivas y música, con el objetivo de ofrecer un espacio de encuentro y diversión para vecinos de diferentes edades.748776858_1779699142913133_2528865445447730828_n748678500_1307295201168408_1056424029122460686_n

La jornada fue coordinada por la Dirección de Deportes y permitió que las familias compartieran una tarde al aire libre, en un ambiente de integración y esparcimiento.748704918_2036150737787203_4862196939448084030_n749329998_1367937005282875_8513299073928247849_n

Con esta actividad finalizó la programación desarrollada durante el receso escolar, que recorrió distintos barrios de la ciudad con propuestas gratuitas destinadas principalmente a los más pequeños.750256233_1428047399133693_723994308556734039_n749055527_1838628107116060_9097407815091527370_n

La iniciativa buscó acercar las actividades a los hogares, promover el uso de los espacios públicos y fomentar la participación de las familias en las diferentes jornadas.

Te puede interesar
02

VILLA CAÑÁS CELEBRÓ EL DÍA DE LA INDEPENDENCIA

Oscar A Canavese
Villa Cañás09/07/2026
Se realizó hoy el acto oficial para celebrar el Día de la Independencia, organizado por la Escuela N°6422 “Gral. Manuel Belgrano” y la Municipalidad de Villa Cañás. 
Se llevó a cabo en la Plaza 9 de Julio y participaron integrantes del Gabinete Municipal, autoridades provinciales, concejales, representantes de instituciones, autoridades educativas, docentes, alumnos y público en general.
Lo más visto
Boletín de noticias