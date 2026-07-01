Completar una maratón de 42 kilómetros representa uno de los mayores desafíos para cualquier corredor. En una nueva edición de "Mano a Mano con...", el doctor Enrique Romero y Claudia Martínez, integrantes de Cañas Running Villa Cañás, repasaron cómo vivieron la reciente participación en la Maratón de la Bandera, disputada en Rosario.

Para Romero fue una experiencia muy especial, ya que se trató de su primera maratón. Contó que hace poco más de dos años apenas podía correr unas pocas cuadras y que, gracias al entrenamiento y al acompañamiento del profesor Emilio Ísola, logró alcanzar un objetivo que parecía imposible.

"Se sufre bastante porque son muchos kilómetros, pero con una buena preparación se puede llegar", expresó durante la entrevista. También explicó que el momento más exigente de la competencia llega después del kilómetro 30, cuando el desgaste físico obliga a apoyarse en la fortaleza mental para continuar.

Por su parte, Claudia Martínez completó su tercera maratón en Rosario y destacó que la preparación no solo es física, sino también mental. Aseguró que siempre afronta cada carrera con una actitud positiva y que nunca pensó en abandonar, a pesar del frío, la lluvia y el viento que acompañaron gran parte del recorrido.

Ambos coincidieron en resaltar el papel del público durante la competencia. Explicaron que el aliento de los espectadores y de otros corredores resulta fundamental, especialmente en los últimos kilómetros, cuando el cansancio se hace sentir con mayor intensidad.

El grupo Cañas Running Villa Cañás tuvo una destacada actuación en la prueba, con todos sus representantes alcanzando la meta y cumpliendo los objetivos planteados.

Los tiempos registrados fueron:

Gastón Cogorno: 3 horas 56 minutos.

Claudia Martínez: 3 horas 27 minutos (14° puesto en la categoría de 40 a 44 años).

Verónica Chávez: 4 horas 14 minutos.

Patricia Borsini: 4 horas 40 minutos.

Enrique Romero: 5 horas 20 minutos.

Carina Ullua: 5 horas 20 minutos.

Durante la charla, Romero también contó que su próximo gran desafío será participar en "El Cruce", una exigente competencia internacional de montaña de 100 kilómetros que se desarrollará en diciembre. En tanto, Martínez adelantó que uno de sus objetivos es correr el Maratón de Buenos Aires en septiembre.

Al cierre de la entrevista, ambos invitaron a quienes tengan interés en comenzar a correr a acercarse a Cañas Running Villa Cañás. Destacaron que el grupo recibe a personas de todas las edades y niveles, y remarcaron que el deporte puede transformar la calidad de vida, tal como ocurrió con Romero, quien relató que logró bajar cerca de 30 kilos y mejorar notablemente su salud desde que comenzó a entrenar.