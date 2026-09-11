Calaianov en FM Sonic: gestión, producción y obras en la agenda regional
Durante la entrevista, el legislador destacó que mantiene una agenda permanente de recorridas por distintas localidades del sur provincial, entre ellas San Gregorio, Diego de Alvear, Teodelina y Venado Tuerto. Según explicó, el objetivo es mantener contacto directo con instituciones, comerciantes, emprendedores y empresas.
Calaianov señaló que su actividad política está vinculada a su experiencia previa en el sector comercial y productivo. En ese sentido, sostuvo que busca acompañar a quienes necesitan herramientas para desarrollar sus proyectos.
“Me gusta mucho acompañar a emprendedores, empresas, comerciantes y gente relacionada con el sector de servicios”, expresó durante la entrevista.
Además, hizo referencia a programas provinciales destinados al financiamiento empresarial y mencionó herramientas como líneas con tasas subsidiadas y fondos de garantías para facilitar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas.
Por otro lado, el diputado habló sobre el vínculo con intendentes, presidentes comunales e instituciones. Indicó que parte del trabajo consiste en colaborar para que clubes y organizaciones puedan ordenar documentación y acceder a distintos programas.
En materia de infraestructura, destacó obras realizadas por la Provincia en diferentes localidades y mencionó viviendas, mejoras viales y proyectos vinculados a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.
Durante la charla también planteó diferencias con la política nacional respecto del mantenimiento de rutas. Calaianov cuestionó la situación de los corredores nacionales y sostuvo que la Provincia tomó mayor protagonismo en obras de infraestructura. Sus declaraciones representan su posición política sobre el tema.
Finalmente, el diputado se refirió a actividades regionales y confirmó su participación en eventos locales como la Fiesta de la Empanada de Cañada del Ucle, además de valorar la organización de propuestas culturales y deportivas en distintas localidades.
La agenda del legislador continuará con nuevas recorridas por el sur santafesino, según indicó durante la entrevista.