Durante la entrevista, el legislador destacó que mantiene una agenda permanente de recorridas por distintas localidades del sur provincial, entre ellas San Gregorio, Diego de Alvear, Teodelina y Venado Tuerto. Según explicó, el objetivo es mantener contacto directo con instituciones, comerciantes, emprendedores y empresas.

Calaianov señaló que su actividad política está vinculada a su experiencia previa en el sector comercial y productivo. En ese sentido, sostuvo que busca acompañar a quienes necesitan herramientas para desarrollar sus proyectos.

“Me gusta mucho acompañar a emprendedores, empresas, comerciantes y gente relacionada con el sector de servicios”, expresó durante la entrevista.

Además, hizo referencia a programas provinciales destinados al financiamiento empresarial y mencionó herramientas como líneas con tasas subsidiadas y fondos de garantías para facilitar el acceso al crédito de pequeñas y medianas empresas.

Por otro lado, el diputado habló sobre el vínculo con intendentes, presidentes comunales e instituciones. Indicó que parte del trabajo consiste en colaborar para que clubes y organizaciones puedan ordenar documentación y acceder a distintos programas.

En materia de infraestructura, destacó obras realizadas por la Provincia en diferentes localidades y mencionó viviendas, mejoras viales y proyectos vinculados a los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

Durante la charla también planteó diferencias con la política nacional respecto del mantenimiento de rutas. Calaianov cuestionó la situación de los corredores nacionales y sostuvo que la Provincia tomó mayor protagonismo en obras de infraestructura. Sus declaraciones representan su posición política sobre el tema.

Finalmente, el diputado se refirió a actividades regionales y confirmó su participación en eventos locales como la Fiesta de la Empanada de Cañada del Ucle, además de valorar la organización de propuestas culturales y deportivas en distintas localidades.

La agenda del legislador continuará con nuevas recorridas por el sur santafesino, según indicó durante la entrevista.