Jorge Marmiroli: "Chapuy pasó de 300 a 1.500 habitantes y seguimos creciendo"

En una nueva edición de "Mano a mano", el intendente comunal de Chapuy, Jorge Marmiroli, repasó la actualidad de la localidad y destacó la importancia de la adhesión al programa provincial "Tu Casa, Tuya", una iniciativa que permitirá avanzar con nuevas soluciones habitacionales para familias de la comunidad.

Durante la entrevista, el mandatario explicó que la necesidad de viviendas continúa siendo uno de los principales desafíos del pueblo debido al constante crecimiento poblacional y la llegada de nuevos vecinos atraídos por las oportunidades laborales.

"Estamos construyendo viviendas y nunca alcanzan. Hoy no tenemos una sola casa para alquilar. Si hubiera 15 o 20 viviendas disponibles, estarían ocupadas enseguida", afirmó.

En la primera etapa del programa serán beneficiadas nueve familias: siete accederán a viviendas y dos construirán en terrenos propios. Además, confirmó que ya está prevista una segunda etapa con otras siete viviendas.

Marmiroli señaló que el crecimiento de Chapuy está directamente relacionado con el desarrollo económico y la instalación de nuevas empresas, favorecidas por la disponibilidad de energía, los bajos costos impositivos y el acompañamiento que brinda la comuna.

Otro de los anuncios importantes fue el avance de la obra de gas natural, cuya licitación ya fue realizada y que, según indicó, comenzará a ejecutarse próximamente.

"El gas va a cambiar la historia de Chapuy. Será un beneficio enorme para los vecinos y también para las empresas que ya están instaladas y las que quieran venir", sostuvo.

El intendente comunal también confirmó que se encuentra en construcción el nuevo edificio comunal, una obra de aproximadamente 450 metros cuadrados que concentrará distintas dependencias administrativas en un solo lugar.

Treinta años de gestión

Marmiroli recordó que el próximo año cumplirá tres décadas al frente de la comuna y destacó la transformación que experimentó la localidad durante ese tiempo.

"Cuando llegué éramos alrededor de 300 habitantes. Hoy, con la colonia incluida, estamos cerca de los 1.500 y fuimos el pueblo que más creció en el último censo", expresó.

Según explicó, el crecimiento estuvo acompañado por importantes obras de infraestructura y servicios.

"No teníamos médico, no había cajero automático, farmacia ni mutual. Hoy contamos con todos esos servicios y el pueblo está completamente pavimentado con hormigón", detalló.

También comentó que, a medida que entrega nuevas viviendas sociales, las antiguas construcciones son demolidas para dar lugar a nuevos proyectos habitacionales.

Una gestión cercana

Durante la entrevista, Marmiroli aseguró que mantiene un contacto permanente con los vecinos y que participa personalmente de distintas tareas cuando la situación lo requiere.

"No tengo problema en agarrar una pala, levantar basura o trabajar donde haga falta. Siempre estuve en la calle y así voy a seguir mientras tenga fuerzas", afirmó.

Finalmente, valoró el acompañamiento del Gobierno provincial en distintas obras y mencionó especialmente a la senadora provincial Leticia Di Gregorio, al gobernador Maximiliano Pullaro y al ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, por el respaldo recibido para concretar proyectos estratégicos para la localidad.