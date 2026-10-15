La Biblioteca Popular de Villa Cañás celebra este jueves 15 de octubre sus 95 años de historia. Fundada en 1931 por iniciativa de un grupo de vecinos, la institución continúa siendo un espacio de acceso a la lectura y de encuentro cultural para la comunidad.

En el marco de este aniversario, Alicia Montaner, presidente de la comisión directiva, estuvo en los estudios de FM Sonic 103.1, donde dialogó con Oscar Canavese durante el programa "El Primero de la Mañana".

Durante la entrevista, confirmó que los festejos se realizarán el viernes 23 de octubre, a partir de las 19:30, con una propuesta abierta a toda la comunidad.

Una celebración con música, danza y homenajes

Montaner explicó que la intención es organizar un encuentro que se aleje del formato protocolar tradicional y permita compartir distintas expresiones culturales.

La programación incluirá reconocimientos a personas vinculadas con la institución, lecturas, música, canto, danza y poesía.

Además, funcionará una cantina cuya recaudación estará destinada a colaborar con las necesidades edilicias de la biblioteca.

La actividad será con entrada libre y gratuita. Si las condiciones meteorológicas lo permiten, parte de la celebración se desarrollará sobre la calle. En caso contrario, se utilizará el salón de la institución.

Más de 7.000 libros y actividades para todas las edades

Uno de los aspectos destacados durante la conversación fue la continuidad de la biblioteca como espacio de lectura, incluso frente al crecimiento de los contenidos digitales.

Montaner señaló que actualmente cuentan con más de 7.000 libros y reciben a niños, adolescentes, adultos y personas mayores.

Los socios pueden retirar ejemplares para leer en sus hogares, mientras que quienes no están asociados tienen la posibilidad de consultar libros y permanecer leyendo dentro del establecimiento.

La biblioteca abre actualmente de lunes a viernes, de 17 a 19 horas, aunque sus horarios se modifican durante la temporada de verano.

La presidente también destacó la transformación de estos espacios, que dejaron de estar vinculados exclusivamente con la lectura silenciosa para incorporar encuentros musicales, exposiciones artísticas y otras propuestas culturales.

En ese sentido, explicó que la institución está dispuesta a facilitar sus instalaciones a artistas y vecinos interesados en compartir sus producciones.

El mantenimiento del edificio, una de las prioridades

Otro de los temas abordados fue la necesidad de realizar reparaciones en el inmueble, que pertenece a la propia biblioteca.

Montaner explicó que existen problemas de humedad, filtraciones y rajaduras que requieren trabajos de mantenimiento, especialmente en los sectores más antiguos de la construcción.

Según relató, el edificio tiene sectores de más de 100 años y actualmente una parte importante de los recursos debe destinarse a su conservación.

Respecto del financiamiento, indicó que la mayor parte del sostenimiento proviene de los socios y de la colaboración comunitaria, complementada con aportes públicos.

La cuota societaria actual es de $4.000 mensuales.

Una institución que sigue renovando su colección

Montaner también se refirió a la adquisición de nuevos ejemplares, especialmente durante la Feria Internacional del Libro, donde la comisión aprovecha descuentos y recursos provenientes de programas de apoyo y colaboraciones locales.

Las compras se planifican teniendo en cuenta los pedidos de los socios y las novedades editoriales.

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A 95 años de su fundación, la institución se prepara para compartir un nuevo aniversario con los vecinos, mientras busca reunir recursos para conservar su edificio y continuar ampliando las propuestas culturales.