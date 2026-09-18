Luciana Alberti participó este viernes de “El Primero de la Mañana”, por Sonic TV, para hablar sobre prevención del suicidio, señales de alerta y los recursos disponibles en Villa Cañás. La profesional remarcó que el 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, aunque las campañas de concientización se extienden durante todo el mes bajo el color amarillo.

Uno de los ejes de la entrevista fue la necesidad de derribar mitos. Alberti sostuvo que hablar del suicidio no induce a una persona a hacerlo y que, por el contrario, preguntar, escuchar y permitir que alguien ponga en palabras su sufrimiento puede abrir una instancia de ayuda. Esa recomendación coincide con las pautas oficiales de salud mental para la detección temprana.

También señaló que no deben minimizarse expresiones de desesperanza ni interpretarlas automáticamente como una búsqueda de atención. “Hay que habilitar la palabra”, resumió durante la entrevista.

La especialista explicó que el suicidio es una problemática multicausal en la que pueden intervenir factores psicológicos, biológicos, sociales, culturales y económicos. En adolescentes y jóvenes mencionó como posibles señales los cambios marcados de conducta, el aislamiento, la pérdida de vínculos, el abandono de actividades habituales o un estado persistente de desánimo. Aclaró, además, que la escucha implica observar cambios y registrar qué le está ocurriendo a la otra persona.

En Villa Cañás, según describió Alberti, el abordaje se realiza mediante una red que articula al hospital, el municipio, las escuelas, los clubes, profesionales de salud mental y Acción Social. Ante una urgencia, explicó que el ingreso puede producirse por la guardia hospitalaria, donde se realiza una primera evaluación y, si corresponde, interviene el equipo de salud mental. También indicó que después de una internación o crisis se procura sostener la continuidad del tratamiento y el acompañamiento familiar.

Durante la charla apareció además un dato que requiere una precisión. Alberti mencionó 5.209 casos durante 2025 al referirse a Santa Fe. Ese número corresponde al registro nacional de suicidios de 2025. Para Santa Fe, el Ministerio Público de la Acusación contabilizó 448 casos, mientras otra serie basada en el sistema nacional informó 461. Las diferencias responden a fuentes y metodologías de registro distintas.

Los datos nacionales también muestran una incidencia relevante entre adolescentes y adultos jóvenes. El Boletín Epidemiológico Nacional indicó que las mayores tasas de intentos notificados entre abril de 2023 y abril de 2025 se concentraron entre los 15 y 24 años.

Alberti cerró con una recomendación: no juzgar, no minimizar y acompañar para acceder a ayuda profesional. En Villa Cañás puede recurrirse al SAMCo o al SIES 107. El municipio publica además el teléfono del hospital, (03462) 450245. A nivel nacional funciona las 24 horas la Línea de Orientación y Apoyo en la Urgencia de Salud Mental, 0800-999-0091.