El intendente de Las Rosas, Javier Meyer, confirmó que continúa trabajando en la construcción provincial de Por Vos, un espacio político con el que busca ampliar su participación más allá del ámbito municipal. Durante una entrevista con Oscar Canavese en el programa “El primero de la mañana”, emitido por FM Sonic 103.1 y Sonic TV, explicó que actualmente desarrolla una campaña de afiliaciones para avanzar en el reconocimiento formal del partido.

Meyer sostuvo que la iniciativa comenzó entre 2019 y 2020, luego de su primera reelección al frente del municipio. Según explicó, surgió de su disconformidad con la representación política existente y de la intención de trasladar su experiencia de gestión a otros sectores de Santa Fe.

El balance de su gestión en Las Rosas

Durante la conversación, el mandatario municipal repasó los principales resultados que atribuye a sus años de administración.

Aseguró que Las Rosas pasó de una situación financiera comprometida a disponer de reservas cercanas a los 3.500 millones de pesos. Además, afirmó que se ejecutaron 175 cuadras de pavimento, más de 200 cuadras de iluminación LED y obras de infraestructura sanitaria y pluvial.

También indicó que la planta municipal se redujo de aproximadamente 250 empleados a 95, una transformación que definió como una optimización de recursos y servicios.

Estas cifras corresponden al balance presentado por Meyer durante la entrevista y no fueron contrastadas con documentación presupuestaria municipal.

Cuestionamientos a Pullaro y al gobierno provincial

Uno de los momentos centrales de la entrevista llegó cuando Meyer fue consultado por la relación de su municipio con los gobiernos provincial y nacional.

El intendente aseguró que Las Rosas no recibe la asistencia que considera necesaria y reclamó fondos correspondientes a programas provinciales.

“El gobierno de la provincia todavía nos debe Obras Menores”, sostuvo. También cuestionó que su ciudad no haya recibido recursos del Programa Brigadier para trabajos de pavimentación, según su versión.

En ese contexto, formuló críticas al funcionamiento del sistema político santafesino, a la distribución de fondos y al papel de los legisladores provinciales.

Meyer también cuestionó el endeudamiento público, tanto provincial como nacional, al considerar que los compromisos financieros de largo plazo condicionan a las futuras administraciones.

Las acusaciones y los reclamos económicos formulados por el intendente no cuentan, en el material de la entrevista, con una respuesta del Ejecutivo santafesino.

Narcotráfico, seguridad y representación política

Otro de los ejes abordados fue el narcotráfico. Meyer afirmó que, durante sus recorridas por la provincia, escucha preocupaciones vinculadas con la comercialización de drogas y sus consecuencias sociales.

Cuestionó las políticas de seguridad vigentes y reclamó medidas concretas contra las organizaciones delictivas. También expresó preocupación por el estado de distintas rutas nacionales y provinciales.

En materia política, criticó el funcionamiento de las alianzas partidarias y sostuvo que actualmente no encuentra una representación que responda a sus expectativas.

Por Vos busca consolidarse en toda Santa Fe

Respecto del futuro de Por Vos, Meyer explicó que continúa manteniendo reuniones con vecinos y reuniendo las afiliaciones necesarias para obtener el reconocimiento partidario.

Ante la posibilidad de presentar candidatos provinciales, incluidos legisladores o una eventual fórmula para la Gobernación, consideró que el espacio debería aspirar a contar con representación en distintos niveles institucionales, aunque no confirmó candidaturas.

Finalmente, señaló que prefiere los encuentros en domicilios particulares antes que los grandes actos y que seguirá recorriendo Santa Fe mientras desarrolla sus responsabilidades municipales.

El avance de Por Vos dependerá de la formalización partidaria y de las definiciones políticas que adopte el espacio de cara a las próximas elecciones.