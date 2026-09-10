En una nueva edición de “Mano a mano”, Sonic TV recibió a los pastores Gustavo Pereyra y Mariela Marchini, representantes del Centro Cristiano de Restauración (CCR), quienes compartieron detalles sobre la historia de la iglesia, su llegada a Villa Cañás y el trabajo que llevan adelante dentro de la comunidad.

Durante la entrevista, los pastores explicaron que comenzaron a visitar la ciudad hace aproximadamente 11 años, cuando todavía residían en Venado Tuerto. Con el paso del tiempo, hace unos cuatro años, decidieron establecerse formalmente en Villa Cañás bajo la denominación Ministerio CCR.

Pereyra explicó que las siglas CCR corresponden a Centro Cristiano de Restauración y que el concepto está relacionado con acompañar a personas que buscan atravesar procesos de cambio en sus vidas. Según expresó, la tarea del ministerio está vinculada con brindar un espacio de escucha, contención y acompañamiento.

Los pastores señalaron que su llegada al trabajo religioso surgió a partir de experiencias personales y de un llamado de fe. En ese sentido, remarcaron que el objetivo del espacio no es solamente una práctica religiosa, sino también generar vínculos y acompañar distintas situaciones que atraviesan las personas.

Durante la charla también destacaron el trabajo social que realizan con familias, jóvenes, adolescentes y niños. Explicaron que muchas personas se acercan buscando apoyo frente a problemas personales, familiares o situaciones de vulnerabilidad.

Entre las acciones que desarrollan mencionaron el acompañamiento a personas con problemas de adicciones, familias con dificultades y vecinos que necesitan un espacio donde ser escuchados y orientados.

Además, contaron detalles de las actividades destinadas a los más chicos. Uno de los eventos destacados fue el festejo del Día del Niño y la Familia, una propuesta que busca integrar a los niños junto a sus familias mediante juegos, actividades recreativas, regalos y momentos de encuentro comunitario.

Desde el CCR también señalaron que actualmente participan más de 80 niños en sus reuniones, donde reciben una cena, actividades y espacios de enseñanza. A esto se suman los encuentros para jóvenes que se realizan los sábados, con propuestas de integración, juegos y reflexión.

Consultados sobre la realidad actual de la comunidad, Pereyra y Marchini remarcaron la importancia de generar espacios de acompañamiento y escucha. Según indicaron, muchas personas necesitan encontrar un lugar donde puedan expresar sus dificultades y recibir contención.

El Centro Cristiano de Restauración funciona en calle 48 y 53 de Villa Cañás. Sus reuniones se realizan los martes, jueves y domingos, mientras que los encuentros de jóvenes tienen lugar los sábados.

Al finalizar la entrevista, los pastores invitaron a la comunidad a acercarse y destacaron que buscan mantener un espacio abierto para quienes necesiten acompañamiento o quieran conocer las actividades que realizan.