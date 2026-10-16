En el marco del Día Mundial de la Alimentación, la licenciada en Nutrición Manuela de Nicoló visitó los estudios de FM Sonic 103.1 y participó de una entrevista en “El primero de la mañana”, donde respondió consultas sobre alimentación saludable, pérdida de peso, nutrición infantil y los hábitos cotidianos que influyen en la salud.

Durante la conversación, la profesional remarcó que uno de los errores más frecuentes es intentar seguir dietas que fueron diseñadas para otras personas, sin considerar que cada organismo tiene necesidades diferentes.

“Nosotros lo que hacemos es adaptar un plan nutricional con los requerimientos nutricionales para cada paciente”, explicó, y señaló que para elaborar esas recomendaciones se tienen en cuenta estudios de laboratorio, patologías y otros factores individuales.

Comer bien no significa hacer dieta durante un mes

Uno de los principales conceptos que dejó la entrevista fue la necesidad de abandonar la idea de que alimentarse saludablemente consiste únicamente en bajar de peso.

De Nicoló sostuvo que el objetivo debe ser incorporar hábitos que puedan mantenerse durante toda la vida, sin depender de restricciones temporales ni de resultados inmediatos.

En ese sentido, explicó que la alimentación equilibrada incluye distintos nutrientes, como proteínas, hidratos de carbono, grasas saludables, vitaminas y minerales.

También destacó la importancia de organizar las comidas, incorporar variedad de alimentos y dedicar tiempo a comer, incluso cuando las obligaciones laborales dificultan mantener una rutina.

¿Comer saludable es más caro?

La pregunta surgió a partir de un mensaje de un oyente, que planteó si llevar una alimentación equilibrada requiere necesariamente un presupuesto mayor.

La nutricionista explicó que existen alternativas accesibles y que no siempre es necesario recurrir a productos especiales o marcas específicas.

Además, señaló que los alimentos ultraprocesados también representan un gasto y que, con planificación, es posible preparar comidas saludables utilizando ingredientes habituales.

En relación con los niños, recomendó comenzar desde edades tempranas con la incorporación de hábitos alimentarios y reducir el consumo frecuente de productos ultraprocesados.

Las dietas de TikTok y el riesgo de copiar recomendaciones

Otro de los temas abordados fue la creciente circulación de dietas y métodos para bajar de peso en las redes sociales.

Ante una consulta sobre el ayuno intermitente y las recomendaciones difundidas en TikTok e Instagram, De Nicoló insistió en que cada persona necesita una evaluación particular.

“No es bueno bajar una dieta de Instagram o de TikTok porque a lo mejor lo que le sirve a uno no le sirve al otro”, advirtió.

La profesional también explicó que consultar a un nutricionista no debe limitarse a situaciones de sobrepeso. Muchas personas buscan asesoramiento para mejorar su alimentación, organizar sus comidas o acompañar tratamientos médicos.

Agua, actividad física y descanso: tres hábitos fundamentales

Hacia el final de la entrevista, De Nicoló amplió el concepto de vida saludable y recordó que la alimentación debe acompañarse con actividad física, hidratación y descanso adecuado.

Recomendó incorporar pequeños cambios progresivos, como aumentar el consumo de agua, reducir el uso de pantallas antes de dormir y establecer horarios de descanso.

“Traten de educarse de qué es la alimentación, cómo hay que comer, qué requerimientos se necesitan, dependiendo de cada uno en particular”, expresó como mensaje final.

Además, informó que brinda atención online a través de Big Data Fit, un espacio que integra nutrición, asesoramiento alimentario y acompañamiento psicológico según las necesidades de cada paciente.

La entrevista cerró con una idea que atravesó toda la conversación: aprender a alimentarse es un proceso cotidiano que requiere información, organización y hábitos sostenibles.