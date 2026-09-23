La Comuna de María Teresa puso en marcha la inscripción para adjudicar seis viviendas destinadas a familias de la localidad que atraviesen necesidades habitacionales. El registro permanecerá abierto hasta el 5 de octubre y constituye la primera etapa del procedimiento que concluirá con un sorteo público entre los postulantes habilitados.

Las inscripciones se realizan en el Área de Acción Social, de 8 a 12. Los interesados deberán concurrir con el DNI del postulante y de cada uno de los integrantes del grupo familiar conviviente, además de un comprobante del domicilio actual y documentación que permita determinar los ingresos totales del hogar.

En el caso de las familias que alquilan, se podrá presentar el contrato correspondiente o alguna constancia del monto mensual abonado. Además, cuando alguno de los integrantes tenga una discapacidad deberá incorporarse el Certificado Único de Discapacidad. Quienes tengan una actividad laboral pero no posean recibo de sueldo podrán completar una declaración jurada de ingresos en dependencias comunales.

Una vez finalizada la inscripción comenzará la evaluación de los postulantes. Según las condiciones difundidas para la convocatoria, se tendrán en cuenta la situación habitacional actual, posibles condiciones de hacinamiento, los ingresos familiares, la composición del hogar y la presencia de niños, adolescentes, adultos mayores o personas con discapacidad.

Además, se estableció entre los requisitos que los aspirantes no registren antecedentes penales ni deudas alimentarias. Una vez realizado ese análisis se confeccionará el padrón de familias habilitadas para participar del sorteo público de las seis unidades. También se establecerá un orden de suplentes.

Las casas forman parte de un proyecto habitacional de 13 unidades desarrollado originalmente en María Teresa. La existencia de ese conjunto está registrada oficialmente a nivel nacional, donde consta un total de 13 viviendas con intervención de la Secretaría de Hábitat.

De acuerdo con la información difundida sobre la actual convocatoria, las obras habían quedado inconclusas y la administración comunal decidió continuar los trabajos sobre las primeras seis unidades con recursos propios. La inversión informada supera los $200 millones. Este último monto no pudo ser contrastado, durante esta búsqueda, con documentación presupuestaria específica publicada en línea.

Otro aspecto central es que las viviendas no serán transferidas en propiedad. Permanecerán dentro del patrimonio comunal y serán entregadas mediante contratos de comodato.

Las familias seleccionadas deberán realizar un aporte mensual mínimo destinado al mantenimiento y mejoras del barrio, conservar las viviendas y garantizar, entre otras condiciones, la escolaridad obligatoria de los menores que integren el hogar. El cumplimiento de esas obligaciones formará parte de las condiciones para conservar el comodato.