La Municipalidad de Firmat confirmó la recepción de casi $600 millones provenientes del Gobierno de Santa Fe para continuar con intervenciones de bacheo y ripio en distintos sectores de la ciudad. La transferencia fue presentada por las autoridades como parte del esquema de obras que llevan adelante ambas administraciones.

El anuncio había sido anticipado por el intendente Leonel Maximino durante la recorrida que el gobernador Maximiliano Pullaro realizó por localidades de los departamentos General López y Caseros. Según expresó el mandatario firmatense, los recursos permitirán avanzar con el plan integral destinado a mejorar la trama vial urbana.

La información oficial establece que el dinero será utilizado para trabajos de bacheo y ripio. Sin embargo, hasta el momento las publicaciones institucionales consultadas no precisaron el monto exacto de la transferencia, qué porcentaje corresponderá a cada tipo de intervención ni cuáles serán específicamente los barrios o calles incluidos en esta etapa. Tampoco se difundió públicamente un calendario de inicio y finalización de los trabajos.

Maximino sostuvo que la asignación forma parte de una planificación conjunta entre el municipio y la administración provincial y señaló como objetivo extender las mejoras hacia distintos barrios. Esa definición corresponde a la comunicación oficial del gobierno local y, por ahora, no fue acompañada por un desglose técnico público sobre las intervenciones previstas.

Por otro lado, el intendente participó junto al gobernador y funcionarios provinciales de actividades desarrolladas en Elortondo. Allí se realizaron actos vinculados con obras de acceso, la repavimentación de la Ruta Provincial 96 y la entrega de viviendas, en el marco de una agenda provincial de infraestructura en la región.

El nuevo aporte se incorpora a otras intervenciones que Provincia y Municipio vienen desarrollando durante 2026 en Firmat. Entre ellas se encuentran proyectos de infraestructura hídrica y la ampliación del sistema cloacal, iniciativas que también cuentan con participación financiera o técnica del Gobierno santafesino.

En este marco, el punto pendiente será conocer cómo se distribuirán los casi $600 millones y cuál será el alcance concreto sobre la red de calles de Firmat. La definición de las cuadras, los plazos y las modalidades de ejecución permitirá dimensionar con mayor precisión el impacto de la inversión anunciada.