“Encantador”, filmada en Elortondo, llega a Venado Tuerto

Después de más de tres años desde el rodaje realizado en el sur santafesino, “Encantador” llegará a las salas argentinas este jueves 24 de septiembre y tendrá desde el viernes 25 una función anunciada en Venado Tuerto. La producción utilizó diferentes escenarios de Elortondo y contó con la participación de vecinos de la localidad.

El largometraje, dirigido por José María Cicala, combina elementos del thriller, el policial y el terror. Rodrigo Noya encabeza el elenco como Tomás, mientras que también participan Griselda Sánchez, Arturo Puig, Mario Alarcón, Alejo García Pintos y Guillermo Zapata, entre otros. El estreno comercial argentino está programado para este jueves.

Buena parte de la película fue filmada en Elortondo durante abril de 2023. Calles y distintos espacios de la localidad fueron utilizados para representar a Palacios, el pueblo ficticio donde transcurre la historia. Además, habitantes de la comunidad participaron como extras durante las jornadas de grabación.

La trama gira alrededor de Tomás, un joven que vive con su madre, trabaja en un videoclub y en una clínica y mantiene una particular relación con una colección de muñecas. La tranquilidad del lugar comienza a modificarse a partir de la desaparición de varias mujeres y de la llegada del inspector Porter, encargado de investigar los casos.

En este marco, Tomás conoce a Tina, personaje interpretado por Griselda Sánchez. La relación se incorpora a una historia que avanza entre secretos, desapariciones y la investigación policial.

Antes de su desembarco comercial en los cines argentinos, la película realizó un recorrido por festivales internacionales. Rodrigo Noya fue distinguido como Mejor Actor en Screamfest 2025, celebrado en Los Ángeles.

Además, en la edición 2026 de Fantasporto, en Portugal, “Encantador” recibió el Gran Premio a Mejor Película de la competencia de cine fantástico, mientras que Noya volvió a ser reconocido como Mejor Actor.

Para el público del sur santafesino, la película tiene prevista su llegada a Venado Tuerto este viernes 25 de septiembre, en el cine del shopping, según la programación difundida en la región.

Por otro lado, desde la Secretaría de Cultura de Elortondo comenzaron gestiones para organizar una proyección en la localidad que funcionó como escenario del largometraje. Por el momento no se informó una fecha para esa actividad.

De concretarse esa función, los vecinos que participaron del proyecto podrán ver la producción en el mismo pueblo donde, durante 2023, se filmó una parte central de la historia.