Diego de Alvear anunció la realización de una nueva edición de la Fiesta de los Sabores al Disco, prevista para el sábado 7 y domingo 8 de noviembre, con entrada libre y gratuita. La programación difundida por el gobierno local tendrá como una de sus principales atracciones la presentación del cantante cordobés Ulises Bueno.

El evento combina gastronomía, espectáculos musicales y actividades culturales y recreativas. Su eje será nuevamente el concurso de comidas elaboradas en disco de arado, del que participan cocineros y peñas de distintos puntos de la región con recetas tradicionales y propuestas propias que posteriormente son evaluadas por un jurado.

Además, el espacio contará con un paseo destinado a artesanos y emprendedores y sectores recreativos para chicos. La organización informó que los lugares disponibles para la instalación de stands serán limitados y puso a disposición el número 3382-456578 para realizar consultas.

En materia musical, la programación anunciada incluye a Ulises Bueno como número central. También fueron incluidos La Banda de Grillo, La 440, Matías y su Banda, La Flaca Rock and Roll, La Meier Blues, El Chango Paz y sus músicos, Nada Personal, Riazol Estrellas Azules, Andy Orellanos, Rocío Godoy, Julio y Gastón y Julieta Palacios.

Por otro lado, la propuesta cultural tendrá participación de instituciones y grupos de danza. Está prevista la presencia del Ballet Distrital, Danzarte, Now Flow / Urbano, el Instituto de Danzas de Marina y Rubén, Sultanas Bellydance, el Instituto Raíces Criollas y la Casa de la Cultura Diego de Alvear.

La Fiesta de los Sabores al Disco se consolidó en la agenda de encuentros populares de Diego de Alvear con una propuesta que coloca a la gastronomía como elemento central y suma actividades culturales, comerciales y recreativas.

En este marco, la contratación de Ulises Bueno apunta a incorporar una convocatoria musical de alcance regional a las dos jornadas. El cantante viene desarrollando durante 2026 distintas presentaciones y festivales en el país. Las agendas públicas consultadas muestran otros compromisos del artista durante el año, aunque al momento de esta publicación no incorporaban la presentación de Diego de Alvear; por ese motivo, su participación se informa sobre la base del anuncio del gobierno local.

Por el momento no se difundieron en la información consultada los horarios detallados de cada espectáculo ni el día específico en el que subirá al escenario Ulises Bueno. Esos datos podrían ser comunicados por la organización a medida que se acerque el fin de semana del 7 y 8 de noviembre.