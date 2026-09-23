La ampliación y optimización del sistema de agua potable de Chañar Ladeado alcanzó más del 95 % de ejecución y atraviesa su última etapa antes de la puesta en servicio, según informó este miércoles el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe.

La intervención busca modificar el esquema de abastecimiento de la localidad mediante una nueva planta de tratamiento por ósmosis inversa. El sistema contará con dos módulos capaces de procesar 40 metros cúbicos de agua por hora cada uno, lo que representa una capacidad conjunta de 80 metros cúbicos por hora.

Además, fueron realizadas siete nuevas perforaciones, que se integrarán a las cinco existentes para conformar dos baterías de seis pozos. El proyecto incluye filtros de zeolita para el pretratamiento y cuatro cisternas destinadas al almacenamiento de agua cruda y tratada.

La inversión informada supera los $2.300 millones y es financiada con recursos del Tesoro de la Provincia. A fines de agosto, el Gobierno santafesino había ubicado el avance de los trabajos en aproximadamente un 90 %.

Uno de los principales cambios será que el agua tratada podrá incorporarse al abastecimiento domiciliario. Hasta ahora, las características naturales de los acuíferos de la zona, con presencia de sales y arsénico, impedían utilizar directamente para consumo humano el agua distribuida por la red. Por ese motivo, parte de la población recurría a dispensers comunitarios de agua tratada. La documentación técnica provincial describe ese esquema previo y el límite diario de abastecimiento mediante esos puntos.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, sostuvo que la nueva infraestructura permitirá garantizar un abastecimiento continuo y reducir la dependencia de esos dispensers.

Por otro lado, todavía quedan trabajos pendientes. La subsecretaria de Agua y Saneamiento, Vilma Olivieri, indicó que resta completar la adecuación eléctrica, incluido el recambio del transformador y de la línea de potencia, además de concretar la conexión hidráulica entre los equipos de bombeo y el tanque.

Una vez finalizada esa etapa deberán realizarse las purgas de las perforaciones, los análisis de turbiedad y las pruebas funcionales de los módulos de ósmosis inversa.

El secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, explicó que la combinación de cisternas, filtros y membranas permitirá regular presiones y responder a los momentos de mayor demanda.

En este marco, el presidente comunal Federico Vallé señaló que la disponibilidad de agua apta para consumo mediante la red domiciliaria constituye una demanda sostenida por la comunidad.

La obra todavía no fue habilitada formalmente. Su puesta en funcionamiento dependerá de la terminación de las conexiones pendientes y de que los ensayos técnicos previstos arrojen resultados satisfactorios.