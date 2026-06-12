En un nuevo episodio del programa Mateando, los alumnos de segundo segunda de la Escuela Normal Superior Domingo Faustino Sarmiento N°38 presentaron su proyecto educativo llamado “Mundial 2.2”. La iniciativa, coordinada por la rectora y profesora de seminario de ciencias sociales, Eliana Gaillard, utiliza un álbum de figuritas del Mundial como herramienta para fomentar la colaboración y el trabajo en equipo.

Cada mañana, los estudiantes pegan las figuritas que han traído de casa, completando el álbum entre todos y aprendiendo a organizarse y cooperar. El proyecto también permite trabajar valores como la participación, el respeto y la solidaridad, adaptando contenidos de distintas materias del plan de estudios.

Además, los alumnos participarán en un intercambio de figuritas y libros el próximo martes 16 de junio, que se llevará a cabo en la plaza frente al colegio. Este evento, abierto a la comunidad, combina la diversión con el aprendizaje, incentivando la lectura y la interacción entre cursos.

La iniciativa se complementa con otros proyectos escolares, como la tradicional fiesta de la primavera, que buscan mantener y reforzar los vínculos entre los estudiantes a lo largo del año. Gaillard destacó que la idea surgió de los propios alumnos, fortaleciendo su motivación y sentido de pertenencia al grupo.