El deporte de Venado Tuerto sumó una nueva página destacada de la mano de Valentino Lazzarino, quien se consagró doble campeón panamericano de karate en una competencia desarrollada en Brasilia.

Con solamente 15 años y en su primera participación internacional, el joven representante argentino obtuvo la medalla de oro en las modalidades kata y kumite.

Durante una entrevista en el ciclo “Mano a Mano con…”, emitido por Sonic TV, Valentino explicó las diferencias entre ambas disciplinas. El kata consiste en la ejecución de una serie de movimientos, técnicas y posiciones, mientras que el kumite es el enfrentamiento directo entre dos competidores.

“Fue un sacrificio muy grande con todo mi equipo. Entrenamos mucho y la verdad que estoy muy contento por el resultado”, expresó el deportista.

UNA EXPERIENCIA INTERNACIONAL

El torneo reunió a competidores de distintos países y contó con una categoría integrada por jóvenes de entre 15 y 17 años. Según explicó Lazzarino, en la competencia de kata participaron más de 19 karatecas.

El venadense también tuvo la posibilidad de compartir experiencias con representantes de Brasil, Chile y otras delegaciones participantes.

Al momento de analizar las dos competencias, reconoció que se sintió más tranquilo durante la presentación de kata, ya que pudo concentrarse exclusivamente en sus movimientos y en la ejecución de las técnicas.

EL ACOMPAÑAMIENTO DE SUS ENTRENADORES

Valentino destacó el trabajo realizado junto al sensei Fabián Olmedo, quien estuvo a cargo de su preparación durante los meses previos al torneo.

Como Olmedo no pudo acompañarlo durante el viaje, el joven fue asistido en Brasil por un sensei de La Plata, quien lo orientó y le brindó indicaciones durante la competencia.

Para el adolescente, el acompañamiento de sus profesores y de todo el equipo resultó fundamental para afrontar su primera experiencia representando a la Selección Argentina.

“Estaba un poco nervioso porque no sabía qué iba a pasar, pero estoy muy contento por el resultado”, señaló.

ENTRENAMIENTOS Y ESTUDIOS

Además de su actividad deportiva, Lazzarino cursa cuarto año de la escuela secundaria. La exigencia de los entrenamientos lo obliga a organizar sus horarios entre las clases y la preparación física.

El joven relató que sale del colegio por la tarde y, en algunas oportunidades, debe trasladarse directamente hacia el lugar de entrenamiento. A pesar de las dificultades, aseguró que siempre intenta cumplir con ambas responsabilidades.

“Se me complica un poco por los horarios, pero siempre voy a entrenar”, afirmó.

LOS PRÓXIMOS OBJETIVOS

Tras la histórica actuación en Brasil, Valentino ya piensa en los nuevos desafíos deportivos. Su próxima meta será participar del Campeonato Panamericano que se desarrollará en Paraguay.

A largo plazo, el gran objetivo es conseguir la clasificación para el Mundial de Karate que tendrá lugar en Japón durante 2029.

“Mi meta sería poder llegar al Mundial de Japón. Ahora hay que seguir entrenando y prepararse para el Panamericano de Paraguay”, indicó.

Finalmente, dejó un mensaje para los chicos que comienzan a practicar karate o cualquier otra disciplina deportiva.

“El deporte es lo más lindo que hay. Me dio muchos amigos, muchos logros y cambió mucho mi vida. Para mí, el deporte es todo”, concluyó.