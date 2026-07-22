El subadministrador de Vialidad Provincial, Benjamín Gianetti, brindó detalles sobre el estado de las rutas santafesinas, las obras que se desarrollan en el sur provincial y los proyectos previstos para mejorar la circulación hacia la zona portuaria.

Durante una entrevista en el programa Mano a Mano con..., el funcionario sostuvo que la actual gestión recibió una red vial “muy deteriorada” como consecuencia de la falta de mantenimiento y conservación durante los años anteriores.

Según explicó, uno de los principales problemas fue la ausencia de trabajos preventivos, como el sellado de fisuras. Esta tarea permite cerrar pequeñas grietas antes de que el agua ingrese a la base del pavimento y provoque la formación de pozos.

“Durante los cuatro años de la gestión anterior no se había hecho ni siquiera un metro de sellado de fisuras”, afirmó Gianetti.

El funcionario señaló que, desde diciembre de 2023, la Provincia comenzó un programa de recuperación que incluye repavimentaciones, nuevos pavimentos, bacheo y mantenimiento preventivo.

De acuerdo con los números mencionados durante la entrevista, al finalizar el tercer año de gestión se alcanzarían aproximadamente 600 kilómetros de rutas repavimentadas y cerca de 200 kilómetros de pavimentos nuevos.

También indicó que se ejecutaron alrededor de 800.000 metros cuadrados de bacheo y dos millones de metros lineales de sellado de fisuras.

A pesar de esos trabajos, reconoció que todavía quedan numerosos sectores por recuperar.

“Cuando terminamos de trabajar en un lugar tenemos que ir corriendo a otro. Para llegar a un estado óptimo necesitamos, como mínimo, otro período de gobierno trabajando con esta misma lógica”, manifestó.

Obras en el sur de Santa Fe

Gianetti destacó que las rutas del sur provincial soportan una circulación constante de camiones que trasladan la producción agropecuaria hacia los puertos de Rosario y localidades cercanas.

Según señaló, Santa Fe recibe durante la temporada de cosecha aproximadamente dos millones de camiones, tanto de la zona núcleo como de provincias como Córdoba, Santiago del Estero y Chaco.

Esta situación, explicó, genera un desgaste mayor en los corredores provinciales y obliga a realizar trabajos permanentes de mantenimiento.

Entre las obras enumeradas se encuentra la repavimentación de la ruta provincial 94, entre Santa Isabel y la ruta nacional 8, y la intervención sobre la ruta 93, en el tramo comprendido entre Hughes y Labordeboy.

También mencionó la repavimentación de la ruta 90, desde la ruta nacional 8 hasta Villa Constitución, y la construcción de la nueva ruta 96, que permitirá conectar Chovet con Venado Tuerto.

El funcionario incluyó además la circunvalación de Venado Tuerto y las intervenciones sobre la ruta provincial 14, en sectores vinculados con Christophersen, María Teresa, San Gregorio y Diego de Alvear.

En este último caso, Gianetti sostuvo que los trabajos se extendieron unos 1.500 metros dentro de la provincia de Buenos Aires, después de solicitar la autorización correspondiente, para completar la conexión con la ruta nacional 7.

Trabajos en los accesos portuarios

Durante la entrevista, el subadministrador de Vialidad Provincial también enumeró obras destinadas a mejorar el tránsito pesado en la zona portuaria.

Entre ellas mencionó la duplicación de calzada de la ruta 21, intervenciones para conectar la autopista Rosario-Buenos Aires con corredores provinciales, la pavimentación de accesos industriales y la construcción de desvíos para el tránsito de camiones.

También destacó la ejecución del tercer carril de la autopista hasta San Lorenzo y la licitación de un segundo tramo hacia el área de Timbúes.

El objetivo de estos trabajos es agilizar el ingreso de los camiones a las terminales portuarias y reducir el impacto del transporte de cargas sobre las localidades de la región.

La Provincia avanzará sobre la A012

Uno de los anuncios centrales fue el traspaso de la ruta nacional A012 a la órbita provincial.

Gianetti indicó que el Gobierno de Santa Fe solicitó hacerse cargo de diferentes corredores nacionales ante la falta de mantenimiento por parte de la Nación y que la A012 sería la primera ruta transferida.

Según anticipó, el convenio sería firmado en la Casa Rosada con la participación del gobernador Maximiliano Pullaro. Luego de la firma, Vialidad Provincial comenzaría los trabajos de reparación.

“La A012 es el segundo anillo de circunvalación de toda la zona portuaria y tiene una importancia vital para la producción”, sostuvo.

El funcionario afirmó que la obra demandará una inversión aproximada de 5.000 millones de pesos, financiada con recursos provinciales.

Ruta 33: reclamos y falta de autorización

Gianetti también se refirió al deterioro de la ruta nacional 33, uno de los corredores más transitados del sur santafesino.

Aclaró que Vialidad Provincial no tiene jurisdicción para intervenir sobre esa traza sin una autorización expresa del Gobierno nacional.

Según manifestó, la Provincia solicitó permiso para realizar reparaciones, pero hasta el momento no obtuvo una respuesta favorable.

“La Nación no cedió la ruta 33 porque tiene otro proyecto, que sería privatizarla. Nosotros no podemos intervenir sin autorización”, explicó.

El funcionario diferenció esta situación de la correspondiente a las rutas provinciales y aseguró que los reclamos recibidos por problemas en corredores bajo jurisdicción santafesina son atendidos con rapidez.

Inversión en la red vial

Finalmente, Gianetti señaló que las obras realizadas y en ejecución representan una inversión cercana a un billón de pesos.

“Es una inversión histórica en la provincia de Santa Fe”, afirmó.

El plan provincial busca recuperar rutas deterioradas, mejorar los accesos a los puertos y reforzar la conectividad de las localidades productivas del sur santafesino, una región que depende especialmente del transporte de granos, mercadería y maquinaria agrícola.