Carina Cabo sobre bullying en “Mano a Mano con…”

En el programa “Mano a mano con…”, la doctora en educación Carina Cabo fue entrevistada por María Pelizza para hablar sobre el bullying en las escuelas y la importancia de la educación emocional en los estudiantes.

La iniciativa Entre risas y silencios está destinada a alumnos de nivel primario y secundario y busca promover la reflexión, fortalecer la convivencia y brindar herramientas concretas para prevenir situaciones de violencia entre pares.

Durante la entrevista, Cabo explicó cómo diferenciar una broma de un caso de bullying: “Reírse juntos no es lo mismo que que alguien se sienta mal por una burla. El observador también tiene un rol importante: quien filma o aplaude se vuelve partícipe del acoso”.

Asimismo, abordó el impacto de las redes sociales en la masificación del bullying y la necesidad de que los estudiantes aprendan a reconocer y regular sus emociones. Propuso ejercicios de respiración consciente y la creación de espacios seguros en la escuela, como buzones o sitios anónimos para denunciar acoso.

Cabo destacó la importancia de respetar las diferencias físicas y personales, enseñando a los alumnos a identificar cuándo algo les molesta y cómo pedir ayuda a un adulto de confianza. Además, enfatizó que la escuela debe complementar la educación académica con formación socioemocional, ya que un estudiante que se siente mal no puede aprender correctamente.

Los alumnos respondieron de manera entusiasta y participativa, mostrando conciencia sobre la importancia de las emociones y sobre cómo prevenir conflictos en el entorno escolar. Cabo finalizó resaltando que la prevención del bullying requiere del compromiso conjunto de docentes, familias y estudiantes para garantizar una convivencia saludable y fomentar bienestar y felicidad en los niños y adolescentes.